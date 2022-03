Con la renuncia del candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y su adhesión al exalcalde Federico Gutiérrez comenzó ayer la segunda etapa de la campaña por la presidencia, la cual irá hasta la primera vuelta, el próximo 29 de mayo.



Al mismo tiempo, las tres coaliciones que compitieron el domingo pasado –Equipo por Colombia, Pacto Histórico y Centro Esperanza– comenzaron a planear estrategias para los dos meses y medio que restan hasta la votación de mayo.



(En otras noticias: Pacto Histórico y conservadores, con más escaños en Senado)

Federico Gutiérrez, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, respectivamente, consiguieron su tiquete a la primera vuelta el domingo pasado y se unirán a otros candidatos que ya registraron sus nombres.



Entre ellos están Ingrid Betancourt (Verde Oxígeno), Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción), Luis Pérez Gutiérrez (Colombia Piensa en Grande), Luis Gilberto Murillo (Colombia Renaciente), John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres) y Germán Córdoba (Cambio Radical).



El primer hecho relevante de ayer corrió por cuenta de la renuncia de Zuluaga y su adhesión a Gutiérrez.



Luego de algunas consultas realizadas en la noche del domingo y en la mañana de ayer, Zuluaga anunció que la decisión fue tomada “sin cálculos políticos ni burocráticos” y que está basada en la “necesidad de unidad” de la derecha y la centroderecha.



(Lea también: Fico Gutiérrez, Ingrid y Petro libran primer duelo hacia la presidencia)

He tomado la decisión personal de acompañar la aspiración de @FicoGutierrez.



Un mensaje a todos los colombianos: solo unidos podemos preservar la democracia y la libertad 💪🏼🇨🇴https://t.co/TSJxVMMZbK pic.twitter.com/YLxpMSQE6P — Óscar Iván Zuluaga (@OIZuluaga) March 14, 2022

“El partido (Centro Democrático) queda así en la libertad de tomar las decisiones institucionales que juzgue oportunas”, afirmó Zuluaga.



Y de una vez anunció que acompañará la campaña del exalcalde Gutiérrez, quien el domingo pasado obtuvo en las urnas 2’160.329 votos, una votación que, en opinión de analistas, dejó bien parada a la derecha y la centroderecha en la lucha por la presidencia.



Estas dos decisiones del exministro Zuluaga parecen haber caído bien en la mayoría de sectores del Centro Democrático. La senadora María Fernanda Cabal, quien obtuvo la segunda votación más alta en el Senado (196.865 votos), afirmó que fue “acertada” y “pensando primero en la patria que en vanidades y egos individuales”.



“Aplaudo la decisión sensata de @OIZuluaga de adherir a la candidatura de @FicoGutierrez; ejemplo que debe seguir el @CeDemocrático de la misma manera, es decir, sin condiciones. La defensa del país está por encima de los partidos”, manifestó el expresidente del Congreso Ernesto Macías.



(Puede leer: Petro, 'Fico' y Betancourt hablan sobre pensión).

Qué significa el paso al costado que dio Zuluaga

Para varios observadores, la renuncia de Zuluaga podría haberse dado ante el escaso apoyo a su candidatura, evidenciado en varias encuestas de intención de voto. Y también a que el espacio en la derecha y la centroderecha estaría más inclinado a la coalición en la que ganó el exalcalde Gutiérrez.



A esto se podría sumar que varios sectores del partido parecen haber desoído la petición de Zuluaga de no participar en las consultas del domingo y, según algunas proyecciones, una buena parte de la votación de Gutiérrez podría estar en esta tendencia política.



La posición oficial del partido, sin embargo, todavía no se conoce y para ello será clave una reunión que citó el expresidente Uribe para hoy con la bancada en la que se analizarían los resultados del domingo y la renuncia de Zuluaga.



Precisamente el exalcalde y candidato de Equipo por Colombia Federico Gutiérrez dedicó el día de ayer a realizar reuniones y análisis de los resultados electorales del domingo



“Estoy hablando de unión entre todos aquellos sectores que defendamos democracia y libertades”, afirmó el candidato en W Radio. Y agregó: “Hoy tenemos un pie en segunda vuelta, pero si no unimos los diferentes sectores políticos, sociales y empresariales, tenemos cómo, inclusive, ganar en primera vuelta”.

Gracias desde el fondo de mi corazón mi esposa Margara, a mis hijos Emilio y Pedro, a mis hermanas Cata y Juli y a mis papás por guiarme desde el cielo. Mi familia es mi soporte. Vamos a lograr que Colombia sea un lugar para que todas las familias se sientan seguras y felices. pic.twitter.com/4pbcKtz6wp — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 14, 2022

Mientras que Gutiérrez analizaba los resultados del domingo, por los lados del Pacto Histórico, Gustavo Petró comenzó a estudiar los acuerdos políticos necesarios para fortalecer su aspiración presidencial y multiplicar los 4’487.551 votos que alcanzó el pasado domingo.



De acuerdo con Jorge Rojas, uno de los asesores políticos de Petro, “viene una política de alianzas para atraer a nuevos sectores políticos” a la candidatura y la idea es que quepan “todos” en esa campaña.



En ese sentido, Rojas afirmó que ya se está hablando con sectores liberales para convocar más fuerzas políticas y que se está preparando la oficialización de un grupo que se llamaría ‘conservadores con Petro’.



En este camino será clave la fórmula vicepresidencial que el candidato de origen izquierdista escoja, dentro de lo cual parece descartada la posibilidad de que sea la activista Francia Márquez, quien obtuvo el segundo lugar en la consulta del domingo con 783.160 votos.



(Le recomendamos: La participación se redujo para el Congreso y subió en las consultas).

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, en la noche del domingo. Foto: César Melgarejo/ CEET

“La fórmula vicepresidencial es un factor de negociación que, en todo caso, estará unida a un acuerdo programático para ganar en primera vuelta”, le dijo Rojas a EL TIEMPO.



En relación con este tema, uno de los nombres que ha sonado en algunos sectores cercanos a Petro es el de María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal.



Gaviria, quien sostuvo una reunión con Petro hace algunos días, había dicho que su partido adoptaría una decisión en materia presidencial después de la jornada del domingo.



Esta inclinación, según el expresidente, será decidida y formalizada tras escuchar a la bancada y realizar la convención nacional del partido. EL TIEMPO supo que entre martes y miércoles de la próxima semana, el director del liberalismo se reuniría con los congresistas liberales elegidos el domingo para analizar los resultados y la decisión presidencial.

Fajardo y la Centro Esperanza, a recuperar terreno

Entre tanto, el candidato de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, comenzó la segunda etapa de la carrera por la Presidencia con una reunión con los sectores que conforman su convergencia y en la cual, según el exgobernador, fueron asignados distintos “papeles” para el camino que viene.



“Vamos a mostrarle al país que somos capaces de trabajar juntos”, afirmó Fajardo, quien, según cifras de la Registraduría Nacional, obtuvo 723.084 votos, una cifra menor a la que esperan los sectores de centroizquierda.



El exgobernador afirmó que, “con la renuncia de Óscar Iván Zuluaga”, quedó “claro” que “Federico Gutiérrez es el candidato del uribismo, de (Iván) Duque y del continuismo y que esa es una de las fuerzas que no puede continuar en nuestro país”.



Para algunos observadores, Fajardo tiene estos dos meses y medio para recuperar el camino de la centroizquierda en la competencia presidencial y uno de los primeros pasos es alejar a su convergencia de las fracturas internas que parecen haber mermado sus votaciones en las consultas.

¡Gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron en esta etapa! Esta carrera apenas comienza y va estar buena. ¡Mañana arranca la campaña presidencial y vamos con toda! pic.twitter.com/G6WcdfuEaO — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 14, 2022

En este sentido, la Centro Esperanza estaría empeñada en mostrar una imagen de unidad frente a los ciudadanos y reafirmar algunas de sus tesis más importantes, entre ellas la intención de derrotar al uribismo en estas elecciones.



Para ello, Fajardo anunció una “convocatoria” a “cerca de 8 millones de personas que no participaron” en las consultas interpartidistas del pasado domingo, cuya votación, sumando las tres coaliciones que compitieron en ellas, llegó a 12’235.688 ciudadanos, según la Registraduría.



Al convocar a 8 millones de personas que no votaron el pasado domingo, el exgobernador se refiere a que normalmente en las elecciones presidenciales la participación puede estar entre 20 y 22 millones de electores, muchos de los cuales no acudieron a las urnas en las consultas.



Así las cosas, la renuncia de Zuluaga y su adhesión a la campaña de Federico Gutiérrez fueron el primero de varios hechos políticos que seguramente se darán en las próximas semanas en el proceso de reacomodamiento de fuerzas para la primera vuelta presidencial.

En otras noticias de política

Los principales retos que tendrá el nuevo Congreso



Miguel Uribe Turbay, el mayor elector en Bogotá



POLÍTICA