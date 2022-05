Los candidatos presidenciales Gustavo Petro, del Pacto Histórico; Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, y Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, se enfrentaron anoche en el debate definitivo de cara a la primera vuelta, organizado por EL TIEMPO, la Revista Semana y CityTv.

El debate, que fue moderado por los periodistas Vicky Dávila y Andrés Mompotes, directores del semanario y del diario, respectivamente, fue marcado por los argumentos y las posiciones contrarias, aunque respetuosos.



Inicialmente, los candidatos se refirieron a la ausencia de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien a última hora canceló su participación.



El primero en hablar sobre la no asistencia de Hernández en la jornada fue Fajardo, quien indicó que "cada quien responde por sus actuaciones, si dijo que iba a estar lamento que no esté".



Por su parte, Federico Gutiérrez indicó que él sí "cumple los compromisos, cumple la palabra y acá estamos listos para debatir".



Por su parte, Petro, decidió no referirse puntualmente a la ausencia del exalcalde de Bucaramanga y señaló: "Terminamos nuestras manifestaciones y estamos acá listo para los debates".



Posterior a este momento, la directora de la Revista Semana le preguntó al líder del Pacto Histórico por qué había dicho durante el fin de semana que "venía un golpe y que se iban a aplazar las elecciones. A su vez, Dávila le preguntó por cuáles eran las pruebas de tal afirmación.



A esto, Gustavo Petro señaló: "Desde hace dos meses hay una ambientación por parte del presidente del Congreso, varios directivos del movimiento uribista y los expresidentes Pastrana y Uribe, anunciando la necesidad de suspender al Registrador".



​El candidato señaló que en caso de que esta medida se diera, el proceso electoral quedaría sin conducción institucional. "Alguna campaña, aquí no presente, nos advirtió que eso iba a suceder el martes. Entonces dimos la alerta", señaló.



"​La suspensión del Registrador por parte de la Procuradora, prácticamente, interrumpiría la conducción institucional del proceso electoral", puntualizó Petro.



En consonancia con esto, en Twitter, Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro, respondió a una publicación de Rodolfo Hernández señalando nuevamente que la alerta del Pacto Histórico sobre la supuesta suspensión de las elecciones provenía de gente cercana al ingeniero.



"Es increíble ingeniero Hernández. Si no sabe o se le olvidó, le quiero decir que el dato determinante que llevó a nuestra campaña a prender las alarmas sobre una posible suspensión del Registrador y de las elecciones proviene de gente de su equipo más cercano", escribió Prada.



​El mensaje al que respondía el jefe de debate del líder del Pacto Histórico era la reacción del ingeniero a la denuncia hecha por Petro el fin de semana. En su momento, Hernández señaló que era irresponsable afirmarlo.



"Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas", trinó Hernández en su momento.



En principio, Gustavo Petro no dio el nombre del asesor de Rodolfo Hernández que les hizo llegar la supuesta información por la cual emitieron la alerta el fin de semana. Sin embargo, durante una réplica a Federico Gutiérrez, el líder del Pacto Histórico señaló a German Calle.