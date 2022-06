Una ola de reacciones internas y externas ocasionaron los videos en los que miembros del Pacto Histórico se refieren a personajes y estrategias de su campaña política.



(Le recomendamos: Rodrigo Lara: el caso de los 'petrovideos' es 'puro bochinche')



Las declaraciones de Roy Barreras, miembro de la coalición, molestaron a Gustavo Bolívar, actual senador electo, quien expresó sentir vergüenza por lo ocurrido, al tiempo que señaló que el cambio se hace de manera decente o no lo es.

“No hay nada de qué avergonzarse. No caigas en la trampa. La campaña es víctima de chuzadas, infiltraciones ilegales. Es Watergate. Espían, grave en las conversaciones privadas, eso es delito. Nosotros conversamos. Ellos chuzan y delinquen”, le respondió Barreras.



A lo cual, Bolívar afirmó: “Me indigna que digas que hay gente del Pacto Histórico ofreciendo una extradición a precio de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia, te invito a que digas quién es, el país debe saber”. Por otra parte, en una de las grabaciones filtradas Roy Barreras afirmó que la empresa Supergiros había ayudado económicamente a la campaña de Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial.



Le recomendamos: Federico Gutiérrez amplió denuncia en contra de Gustavo Petro)

Me indigna que digas qué hay gente del Pacto Histórico ofreciendo no extradición a presos de la Picota. Eso es falso y empaña una campaña limpia donde hemos dejado el alma en cada rincón de Colombia. Te invito a que digas quienes han hecho ese ofrecimiento. El país debe saberlo. https://t.co/pbJLkhSImS — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) June 9, 2022

“Supergiros rechaza tajantemente esa alusión hecha por Roy Barreras. La empresa no apoya, no ha apoyado, ni apoyará económicamente campaña política alguna”, aseguró la empresa a través de un comunicado.



Cabe anotar que las campañas presidenciales no pueden recibir dineros de empresas. Además, la plata mencionada no aparece registrada, ni siquiera por parte de accionistas, en las cuentas presentadas ante el Consejo Nacional Electoral.



(Puede leer: Gustavo Petro invita a Rodolfo Hernández a un debate por televisión)

SuperGIROS rechaza contundentemente la mención que hace el senador Roy Barreras en las reuniones que fueron difundidas en las últimas horas. pic.twitter.com/m0ifrFoDNx — SuperGIROS Oficial (@SuperGIROS_) June 9, 2022

Sobre los pronunciamientos de Barreras, el senador Jorge Enrique Robledo aseguró: “Según Roy Barreras, dirigentes del Pacto Histórico, fueron a las cárceles a buscar acuerdos con extraditables para no extraditarlos”.



Asimismo, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez se pronunció y desde la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó la ampliación de la denuncia en contra del Pacto Histórico. “Todos los videos que hemos conocido demuestran lo que nosotros denunciamos en su momento”, afirmó.

REDACCIÓN POLÍTICA