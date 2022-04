Poco después de que se desatara una polémica por la cita que tuvo en la cárcel La Picota el hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, Juan Fernando, con el condenado exsenador Iván Moreno Rojas, ahora sale a la luz un nuevo escándalo.



Ha comenzado a circular un audio en el que, presuntamente, el narcotraficante Marcos Figueroa García, alias 'Marquitos Figueroa', invita a votar por el candidato del Pacto Histórico.



(Lea también: ¿Qué dicen Gustavo Bolívar y Benedetti sobre el 'perdón social' de Petro?).

"Quiero invitarlos a votar el próximo 29 de mayo por el doctor Gustavo Petro. Pido tu voto para que tengamos en este país un verdadero cambio”, dice el audio en el que supuestamente el capo - uno de los más tenebrosos de La Guajira y quien está actualmente condenado en una prisión - brinda su apoyo al líder de Colombia Humana.



Y añade: “Una resocialización de los presos (suspira). Que se acabe en las cárceles el estado de las cosas inconstitucionales que existen y que haya beneficios como las rebajas de penas y la redención de condenas: un perdón social, una segunda oportunidad”.



Finalmente, la voz atribuida a 'Marquitos' concluye: “Con Petro manda el pueblo”.



Al respecto, el exconcejal Carlos Fernando Galán, reaccionó frente al audio indicando que "Marquitos Figueroa, asesino conocido como “el terror de la Guajira”, pidiendo votar por Petro, hablando de reforma a la justicia, de reducción de penas y de perdón social. El diálogo, entonces, no fue solo con Iván Moreno sino con varios de los peores delincuentes del país".



Por su parte, Gustavo Petro - quien negó que su hermano Juan Fernando hubiera ofrecido a Iván Moreno hasta un 20% en las rebajas de penas, incluidas en una reforma a la justicia a cambio de apoyo a su campaña - le respondió a Galán, asegurando que la "mafia quiere desprestigiar" su campaña.



También aseguró que es lo mismo que intentaron hacer con la campaña de Rodrigo Lara Bonilla en su momento.



(Le puede interesar: 'Perdón social': Petro dice que su hermano no hace parte de su campaña).

O usted señor Galán, ¿es del tipo de los que le creyeron más a la mafia que a Rodrigo Lara Bonilla? — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 14, 2022

Por otro lado, en un video el candidato presidencial aseguró que en su programa de Gobierno "no se contemplan rebaja de penas, amnistía o indultos para nadie" y que ha sido precisamente él quien ayudó a encarcelar a los paramilitares, narcotraficantes y corruptos que hoy están en la cárcel.



Los miembros de la campaña del Pacto Histórico también se han pronunciado con respecto a esta polémica, indicando también que están buscando desprestigiar la campaña del líder de izquierda.



Armando Benedetti dijo que todo se trate de una "estrategia para enlodar" a Gustavo Petro.



(Además: 'Con la corrupción no hay perdón social': candidatos presidenciales a Petro).

La derecha está pagando a corruptos en el cárceles para enlodar la campaña de @petrogustavo. Parece que en Semana Santa los diablos son más diablos. — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 14, 2022

“En plena Semana Santa los diablos de la derecha son más diablos! Los Moreno que no tienen un voto están presos por Gustavo Petro. Asesino Figueroa pago por la derecha miente sobre Petro. Todos los presos, uribistas, hacen emboscadas y lo peor es que hay bobos que les creen”, aseguró el senador.



Y añadió: “Quiero recordarles que logramos una condena en contra de Marquitos Figueroa por 40 años y he sido perseguido por su organización criminal. No me sorprende que este criminal esté buscando enlodar la campaña de Gustavo Petro. ¿Qué más se puede esperar de este asesino?”.



Por otro lado, Gustavo Bolívar también le respondió a Galán y aseguró que "el asesino Marquitos Figueroa no es bienvenido al Pacto Histórico. No se da cuenta que es una estrategia de los asesinos de su padre para asesinar moralmente a Petro como lo hicieron con Lara Bonilla? Muy sucio que les haga el juego a esas mafias".



Además, indicó que todo se trata de un "montaje" para desprestigiar su campaña pues, "cuando fue Alcalde, Petro jamás hizo acuerdos con mafias ni su secretario trabajó con carteles de sicarios y drogas".



(Siga leyendo: La historia del hermano de Petro que visitó en La Picota a Iván Moreno).



