En cuestión de horas, el expresidente y jefe natural del Partido Liberal, César Gaviria, oficializará el apoyo de ésta colectividad a la candidatura presidencial de Federico Gutiérrez.



La decisión es definitiva y ya le enviaron a Fico el documento de 17 páginas elaborado por Gaviria que contiene algunas propuestas que él debe tener en cuenta. Entre estas, establecer una renta básica, la necesidad de cambios en la tributación y temas relacionados con el sistema pensional y una reforma policial.



(Lea también: Gaviria, facultado para escoger el candidato presidencial del liberalismo).

El texto, que además critica fuertemente al actual gobierno de Iván Duque por su gestión económica y el manejo que les dio a las protestas, entre otros puntos, es el compromiso y requisito que exige el partido para acompañar a Fico.



Aunque hasta el momento él no ha aceptado públicamente el compromiso, lo que pudo conocer EL TIEMPO es que el candidato de Equipo por Colombia está de acuerdo con el papel que contiene las líneas rojas planteadas por los liberales.



Además, al enterarse de la decisión, le dio ampliamente la bienvenida a la bancada.

“Les doy la bienvenida al Partido Liberal, a los liberales y a todos aquellos sectores políticos y sociales que quieran acompañar nuestra propuesta, porque nuestra propuesta es de unidad”, indicó desde Pasto.



(Le puede interesar: El documento que puso Gaviria a consideración de su bancada).

El expresidente de Colombia, Cesar Gaviria Trujillo, ha sido facultado por las bancadas de senado y cámara para escoger el candidato presidencial del Partido Liberal . @PartidoLiberal pic.twitter.com/9iRUGOVpaU — Partido Liberal (@PartidoLiberal) April 26, 2022

Y añadió que él no sufre “de esos problemas de superioridad moral, donde me creo el único bueno o el mejor. Hay gente buena en todos los sectores políticos y sociales del país. y vamos a trabajar con ellos. Vienen muchos más apoyos”.



Todo esto indica que lo único que quedaría pendiente es que Fico anuncie su compromiso y Gaviria oficialice el acuerdo. Lo que ha trascendido es que el jefe del liberalismo se reunirá a las 8 a. m. de este miércoles con el candidato de Equipo por Colombia.



El expresidente Gaviria tomó la decisión luego de que este martes las mayorías del partido le dieran las facultades para decidir a quién iban a apoyar desde la primera vuelta presidencial. A esto se le sumó que la mayoría de los liberales se inclinaba por Fico.



Solamente un grupo de representantes a la Cámara mostró su descontento y aseguraron que no van a apoyar esa candidatura.



“Federico Gutiérrez representa las ideas contrarias al verdadero liberalismo que está del lado de la gente (...) representa el continuismo y una alianza con el uribismo y el Partido Conservador”, indicó el representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Losada, quien dijo que va a desacatar la decisión.



(Además: Fico, de acuerdo con condiciones de liberales para respaldar su campaña).

Por su parte, el codirector y copresidente nacional del Partido Liberal, Alejandro Chacón, también se pronunció en contra e indicó que habría sido importante “consultar a las bases del partido”.



(Siga leyendo: Petro cuestiona el apoyo a Gutiérrez: 'El verdadero liberalismo no es así').

De inclinarse por Gustavo Petro, Chacón se uniría a otros importante líderes liberales que ya están apoyando la campaña del candidato del Pacto Histórico, como lo son Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe.



De hecho, la reacción de Petro –quien también había tenido una serie de acercamientos con Gaviria– no se hizo esperar, mostrando evidente molestia.



“Hoy se junta César Gaviria con Gutiérrez. Una juntura que esperaba. Al final van a gobernar como gobernó Gaviria, con sus privatizaciones, con volver el agua potable, la electricidad, el hospital, la escuela, la salud y el saber un negocio. A eso le llaman el neoliberalismo. El verdadero liberalismo no es así”, indicó desde Ipiales, Nariño.



A pesar de sus críticas, él mismo estaba buscando el apoyo de la bancada liberal. Es natural. Se trata de un jugador clave. En las pasadas elecciones para Congreso logró para Senado más de 2 millones de votos, lo que lo convierte en un actor de primera línea en las elecciones presidenciales.



POLÍTICA