El presidente electo Gustavo Petro planteó este domingo las líneas gruesas de lo que serán los cuatro años de su gobierno.



Comenzó señalando: “Es historia lo que estamos escribiendo en este momento” y anunció que lo que viene “es un cambio”, pero “un cambio de verdad, un cambio real”.

“A partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra”, dijo tras destacar lo que él denomina la política del amor.



Después aseguró que no se trata de “un cambio para vengarnos”, ni para construir más odios ni para profundizar el sectarismo.



A partir de hoy Colombia cambia, Colombia es otra

“El cambio consiste precisamente en dejar el odio atrás, el cambio consiste en dejar los sectarismos atrás”, aseveró en medio del aplauso de los asistentes al Movistar Arena, en Bogotá.



Destacó que para que sea una sola Colombia necesitamos del amor, entendida la política del amor como la del entendimiento, la del diálogo, en la que nos comprendamos los unos y los otros. “Llegó el gobierno de la esperanza” fue lo que comentó el nuevo presidente.



Tras esto les agradeció no solo a sus familiares, sino a sus votantes. “Ahora son ustedes la fuerza del cambio”, señaló Petro.



El presidente electo aprovechó para hacerle un llamado al fiscal general, Francisco Barbosa, “para que libere nuestra juventud”, en algo que fue entendido como un mensaje a propósito de los miembros de la llamada ‘primera línea’ que están detenidos.



De igual manera le pidió a la procuradora Margarita Cabello que restituya en sus puestos a los alcaldes de elección popular que ha suspendido por presunta participación en política. De hecho, Cabello aseguró que a partir de hoy estos mandatarios volverán a su cargo.



Gobierno de la vida

Significa que nos perdonamos, significa que la oposición que tendremos bajo los liderazgos que quiera, sea el de Uribe, el de Federico, el de Rodolfo, sea el de todo el mundo

Petro dijo que el gobierno que va a iniciar el 7 de agosto es un gobierno de la vida.

Y en cuanto a qué consiste un gobierno de la vida lo explicó en tres puntos: primero en la paz, segundo en la justicia social y tercero en la justicia ambiental.



Insistió en la paz como eje de un gobierno de la vida, y reiteró que no tendría sentido si no se lleva a la sociedad colombiana a la paz. Por eso destacó que para poder hacer la paz, los más de 10 millones de electores de Rodolfo Hernández son bienvenidos en su gobierno.



Pero también reseñó que eso significa que Rodolfo “puede dialogar con nosotros cuando quiera”, tras lo cual destacó que en su administración no se va a utilizar el poder en función de destruir al oponente.



“Significa que nos perdonamos, significa que la oposición que tendremos bajo los liderazgos que quiera, sea el de Uribe, el de Federico, el de Rodolfo, sea el de todo el mundo, sea el que quiera, será siempre bienvenida en el palacio de Nariño para dialogar sobre los problemas de Colombia”, dijo Petro.



El mandatario electo afirmó que el clima político que nos ha acompañado en este siglo, que ha sido de odios, de confrontaciones, literalmente ha muerto.



“Habrá oposición indudablemente, férrea, tenaz y quizá no lo entenderemos muchas veces, pero en este gobierno que se inicia, nunca habrá persecución política ni persecución jurídica, solo habrá respeto y diálogo y es así como podremos construir lo que hace unos días llamamos el gran acuerdo nacional”, señaló, para agregar que esto debe ser entre los 50 millones de colombianos.



El gran acuerdo nacional es para construir la paz y la paz no es más que las garantías de los derechos de la gente.

Dijo que ese acuerdo tiene que empezar a construirse a partir del “diálogo regional vinculante”, y agregó que vinculante significa que “lo que se decida regionalmente para acabar los conflictos violentos, para construir la prosperidad regional, se vuelve norma, se vuelve obligatorio, se cumple”.



“Diálogos regionales que nos permitan mirar el conflicto en su especificidad histórica, en su especificidad regional”, explicó.



También señaló que “sobre la base de los diálogos regionales poder construir las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz”.



Y volvió a hablar del acuerdo nacional, del cual dijo que tiene que ver con lo que han pedido las juventudes y las mujeres de Colombia, con los derechos fundamentales, “que no pueden ser más letra muerta” en la Constitución, sino que tienen que ser la vida cotidiana, la existencia real, la garantía plena de una Constitución viva que se pueda palpar, que se pueda vivir todos los días. Y dijo que el acuerdo nacional es para construir los máximos consensos que permitan las reformas que hagan que la vida de la familia pueda ser mejor.



“El gran acuerdo nacional es para construir la paz y la paz no es más que las garantías de los derechos de la gente. La paz es que la sociedad colombiana tenga oportunidades, que alguien como yo pueda ser presidente”.



Destacó que con su gobierno habrá justicia social y recordó que no va a destruir la propiedad privada. “Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia” fue su tajante respuesta.



Habló de tener una economía fuerte y por eso dijo que se quiere transitar de la vieja economía extractivista hacia una nueva productiva, que puede hacer crecer en toda Colombia los puestos de trabajo.



Insistió en que debe haber una producción regulada que no afecte los ecosistemas ni afecte otros sistemas, sino respetando la naturaleza, que no es otra cosa que la justicia ambiental.



Petro también habló de una política internacional enfocada en América Latina y en la unión de los países del sur.



