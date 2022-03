En el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana, los candidatos Gustavo Petro, Federico Gutiérrez e Ingrid Betancourt expresaron su punto de vista sobre el sistema de pensiones en Colombia.



(Vea: Fico Gutiérrez, Ingrid y Petro libran primer duelo hacia la presidencia)

El candidato del Pacto Histórico menciona un bono pensional. Según cuenta, consistiría en 500 mil pesos (medio salario mínimo) para 3 millones de personas, que costaría 18 billones de pesos anuales,



Y para financiar ese monto, de acuerdo con los cálculos del candidato, propone una reforma del sistema pensional. "¿En qué consiste? En un sistema de pilares, lo propone el Banco Mundial; se aplica en Uruguay y otros países del mundo", dice Petro.



(Puede consultar: Fico llamó a Petro 'amigo de las Farc, chavista y expropiador' en debate)



Y explica que, en vez de tener fondos privados de pensiones con cotizaciones para ahorro individual, se enviaría el dinero a un fondo público. "Con esa plata se pagan las actuales pensiones, que hoy está pagando el Estado. Entonces, liberas al Estado de 18 billones de pesos anuales en el presupuesto", afirma.



Según el candidato, ese dinero se gastaría en las personas mayores que no tienen pensión y "no en el banquero".



Y añadió: "Cómo se financian 33 billones, para que mujeres tengan media pensión. Necesitas una reforma tributaria. Quitando las exenciones para grupos poderosos, se recauda en un año 50 billones. Entonces, la pregunta es: ¿se deberían quitar los privilegios tributarios y entregamos ese dinero para que una madre cabeza de familia pueda recibir media pensión mínima?



Ingrid Betancourt intervino y dijo: "Lo que propone Petro es volver al pasado. Eso ya fracasó. Cómo vamos a lograr que el ahorro de los colombianos sea sagrado y no sirva para tapar huecos. Petro propone pasar unos recursos de una bolsa, de ahorros con garantías, a una bolsa donde él va a poderlo manejar a su antojo. A partir de ahí, si nos va bien, de pronto los pensionados del momento van a recibir algo, pero después no se sabe, porque el modelo no permite manejar los tiempos".



"¿Sabes que lo que estoy proponiendo es como el sistema pensional en Francia?", le preguntó Petro. Ingrid Betancourt respondió: "Sí, es una catástrofe. El gran problema del déficit fiscal en Francia es precisamente el hueco pensional, entonces realmente no es un buen ejemplo".



(Además: Ingrid Betancourt y Gustavo Petro tienen fuerte pelea; esto se dijeron)



En su intervención, Gutiérrez propuso, para mejorar el tema pensional, llevar las capacidades del Estado a los entes territoriales para fortalecer ese dinero en activos fijos como vías y escuelas. "En este momento, hay 20 billones de pesos de bienes de la mafia, que no tienen que ser administrados por el Estado. Eso se convierte en un nicho de corrupción", dijo.



Y añadió que creará una ley para tener más fiscales y jueces de extinción de dominio, para que ese dinero se vuelva activos para educación, salud y sistema pensional para tres millones de adultos que no tienen pensión".



Para rematar, dijo: "recursos hay; hay que administrarlos bien y hay que entender dónde están esos activos que se pueden convertir en activos permanentes sociales".



(Siga leyendo: Ingrid Betancourt: 'No vamos a hacer de la salud un negocio')