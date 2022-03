Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt y Gustavo Petro discutieron en el debate de EL TIEMPO y Semana sobre las posibles alianzas que tendrían de cara a la primera vuelta presidencial el próximo 29 de mayo.



Un 'guiño' a Fajardo

Gustavo Petro se refirió a las ideologías en el país: "En Europa se habla de izquierdas y derechas, pero en Colombia no. Deberíamos hablar de una política de la vida y de la muerte. La injusticia social es muerte. Es el momento de construir una política por la vida".



Y aprovechó para hacerle un 'guiño' a los sectores de centro: "El hecho de que Sergio Fajardo no este aquí, no lo hace inexistente. No está en el debate pero sí en la política. Sacaron 2,2 millones votos ayer. Existe. Únanse, sería bueno. Yo les propongo: únanse para que aquí pueda haber una mejor competencia. Únanse para que acá haya una mejor competencia. No se dividan".



Fico Gutiérrez sobre el uribismo

Federico Gutiérrez dijo que la renuncia de Óscar Iván Zuluaga a la carrera presidencial es "una decisión personal no consultada con el partido y ellos van a hablarlo más adelante sobre el tema", y no confirmó si había aceptado de lleno al Centro Democrático. De hecho, dijo que "tenía que conversar con otros sectores".



Además dijo que su intención es "convocar a todos los sectores democráticos: el Centro Democrático, los 'verdes', Cambio Radical, liberales, conservadores".



Gustavo Petro replicó y dijo: "Eso decía Iván Duque hace cuatro años. Se repite el discurso. Es la manera de englobar un poco de gente alrededor de un proyecto político llamado Uribe. Eso mismo dijo Duque".

Petro sobre el liberalismo

Gustavo Petro habló sobre César Gaviria y el Partido Liberal. "El liberalismo, como un espectro ideológico en Colombia, puede juntarse con el progresismo. Pueden ser mayoría y pueden llevar a Colombia a aplicar la Constitución del 91, que ha sido hecha en una alianza entre el progresismo y el liberalismo del entonces. Le propuso un proyecto a Colombia diferente", explicó el candidato del Pacto Histórico.



Y agregó: "Hoy, esa unidad de fuerzas democráticas, que incluye el liberalismo de Colombia puede aplicar la Constitución del 91 por primera vez desde que rige".



En otro momento del debate dijo: "Algunos liberales nos acompañan, como Luis Fernando Velasco. A mí me gustarían encuentros programáticos. Las personas necesitan una segunda oportunidad".



Ante esto, Betancourt lanzó dos pullas contra Petro y Gutiérrez: "Son bonitos discursos, pero en la práctica volvemos a lo mismo. Es decir, detrás de esas ideologías, que en algún momento pueden parecer atractivas, se esconden los mismos intereses y maneras para repartirse el poder. Ustedes están amarrados por las maquinarias".

Sobre Francia Márquez y los 'verdes'

Ingrid Betancourt dijo que 'convocará' al país a unirse a su campaña. "Estamos convocando los colombianos que saben que no tienen derechos y quieren que se acabe este sistema en el cual los unos y los otros terminan siempre volviendo a encaramarse en el poder para quitarnos las oportunidades".



En ese momento, Fico Gutiérrez replicó contra la candidata del partido Verde oxígeno: "No puede ser que tú a tu alrededor no veas a nadie bueno. Para ti, todo Colombia es malo. Según tú, tu eres la única buena y perfecta en este país. Uno no puede decir que todo es corrupción. Corrupción sí hay. Pero tú no puedes decirme a mí cuando yo no tengo ningún escándalo de corrupción y he hecho una política decente".



También se refirió a posibles alianzas en caso de llegar a la Casa de Nariño. "Vamos a tener que llegar a unirnos. Si yo soy presidente, me encantaría contar con una persona como tú, por todo lo que significas. En la Centro Esperanza reconozco muchas personas buenas, como también en el Pacto Histórico. Cuando he estado en debates con Francia Márquez, es una persona que le he expresado mi admiración y respeto, y hay una buena relación", dijo el candidato de Equipo por Colombia.

Sobre Rodolfo Hernández

Ante la pregunta sobre una posible alianza con el candidato Rodolfo Hernández, quien no estuvo en el debate por un viaje programado a Europa, Gutiérrez dijo de forma escueta: "Vamos a ver qué pasa".



La candidata Ingrid Betantourt respondió con una frase al aire: "Yo me uno con todos los que estén en contra de la corrupción". Y Petro dijo, tácitamente, que tendrían que evaluar el tema.

Maquinarias

Ingrid Betancourt dijo que cree que Federico Gutiérrez "es un hombre bueno", pero "el tema no es ese. Detrás de ti están todas las maquinarias como de Álex Char, Dilian Francisca Toro y son personas que te están apoyando a ti. Vas a tener que pactar con ellas. Las buenas intenciones las podrás manejar como creyó Iván Duque que las podía manejar. Llevamos 30 años en que no se han podido manejar".



El candidato Gutiérrez respondió: "Soy un hombre de carácter. Aquí vamos a construir con varios sectores. Tengo el carácter para no permitir ni la violencia ni la corrupción. Es claro que un cambio no puede significar un salto al vacío".

