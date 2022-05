Este jueves 26 de mayo se desarrolla el debate presidencial organizado por Prisa Media, El País América y moderado por Roberto Pombo. Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro asistieron al encuentro para hablar de diversos temas importantes para el país de cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.



El aspirante Rodolfo Hernández fue invitado pero no asistió. “He tomado la decisión de no asistir al debate de este jueves 26, como un llamado a los otros candidatos a no contribuir a ese espectáculo de egos y ataques como fue el del debate del lunes pasado”, anunció el exalcalde de Bucaramanga hace unos días.

Reforma tributaria

Por parte de Federico Gutiérrez, el candidato explicó que está planteando una reforma tributaria de 10 billones anuales para ejecutar en 2023-2024.



Gustavo Petro dijo que hay que disminuir el déficit fiscal y para eso se necesitan recaudar 50 billones de pesos anuales. La clase más pudiente es la que más debe pagar.



Sergio Fajardo propuso un recaudar 33 billones anuales a través de una reforma tributaria que incluya impuesto al patrimonio, a los dividendos y a la renta. Igualmente quienes más tienen son quienes más deben pagar.

Icetex

“Álvaro Uribe transformó el Icetex en un banco (...) hoy tenemos a 121.000 personas que prácticamente perdieron su capacidad de emprendimiento al salir de la universidad”, dijo Gustavo Petro.



Sergio Fajardo dijo que debe pagar quien trabaja, los estudiantes no. "Debemos trabajar en ampliar los cupos en la universidad pública, que debe ser gratuita”, aseguró y enfatizó en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.



Por parte de Federico Gutiérrez este planteó la condonación de deudas e intereses para quienes no tienen cómo pagar la deuda que adquirieron. Propuso matrícula cero para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 y aumentar el cupo de personas becadas o financiadas por programas educativos del Estado.

Eln

Fajardo dijo que está a favor de una negociación con la guerrilla del Eln y avanzar en la construcción de la paz. Sin embargo, exigió que el grupo armado manifieste cuál es la disposición y las condiciones que tiene para negociar.



Gutiérrez llamó a la guerrilla a plantear un cese unilateral del fuego.



Petro aseguró que se deben cumplir los tratados internacionales ya firmados, igualmente que el acuerdo con las antiguas Farc. Afirmó que se deben reiniciar los diálogos políticos con el Eln.

