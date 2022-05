Los tres candidatos que asistieron al Debate definitivo de EL TIEMPO, CityTV y Semana coincidieron en que las encuestas, si bien pueden ser un instrumento importante de análisis, no necesariamente reflejan la realidad que se verá en las urnas.



El primero en referirse al tema fue Sergio Fajardo, a quien se le preguntó cómo se sentía con la poca intención de voto que muestra en los recientes estudios estadísticos, si se siente "traicionado por sus cercanos".

"He tenido discrepancias con el análisis que hacen de las encuestas. Desde el 13 de marzo se dijo que esto era entre Petro y Fico. Y ahora se ve que Rodolfo está creciendo. Lo que quiero decir es que esto no está escrito, ustedes pueden votar no por lo que los medios pretendan influir y nos digan que el voto es entre uno u otro. Eso es falso", señaló el aspirante.



Y agregó: "hace cuatro años estaba a 13 puntos de Petro y terminé a uno. Por eso estamos trabajando con la misma convicción, principios y decencia por un proyecto con la capacidad de unir a Colombia. Las encuestas hacen daño cuando pretenden cerrar el horizonte".



Al respecto, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, aseguró que es "como Santo Tomás" y que el domingo 29 de mayo será "el día de la verdad".



"Las encuestas son unas radiografías, pero hay que mirar las tendencias. Es un instrumento de análisis y nada más. Hay problemas de manipulación porque pueden cambiar intenciones de votos con interpretaciones sesgadas, pero la realidad está en las urnas", añadió.



A su turno, Federico Gutiérrez aseguró que no está "para pelear con encuestas ni con analistas" sino "para trabajar en las calles de las regiones".



"Dos días antes de las elecciones a la Alcaldía de Medellín me ponían 40 puntos debajo del que iba a ganar y el día de las elecciones ganamos. Yo lo que sé es hablar con la gente en las calle en las regiones. Encuentro con Petro una coincidencia en que las encuestas son una foto del momento, que muestran tendencias. Pero la encuesta verdadera es el próximo domingo y yo no voy a parar de trabajar".