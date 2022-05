En medio de El Debate Definitivo de EL TIEMPO, en alianza con la revista Semana, con transmisión simultánea por Citytv, los candidatos presidenciales Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez hablaron de la ausencia de Rodolfo Hernández, quien estaba invitado al encuentro.



Al comenzar la transmisión, el director general de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, señaló que el candidato “se excusó a última hora de asistir a este debate, pero tenemos aquí el atril disponible en señal de que los colombianos quieren saber cómo defiende él sus propuestas ante los otros candidatos”.



El primero en hablar sobre la no asistencia de Hernández en la jornada fue el candidato de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien indicó que "cada quien responde por sus actuaciones, si dijo que iba a estar lamento que no esté".



Por su parte, Federico Gutiérrez indicó que él sí "cumple los compromisos, cumple la palabra y acá estamos listos para debatir".



El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, decidió no referirse puntualmente a la ausencia del ex alcalde de Bucaramanga y señaló: "Terminamos nuestras manifestaciones y estamos acá listo para los debates".

