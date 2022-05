A los candidatos presidenciales Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo durante El Debate Definitivo de EL TIEMPO, en alianza con la revista Semana, con transmisión simultánea por Citytv, se les preguntó si consideran que actualmente está en juego la democracia y la libertad del país.



(Siga el minuto a minuto de El Debate Definitivo de EL TIEMPO)

El primer en contestar la pregunta fue el candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, quien señaló que “la democracia se ha deteriorado por la forma en la que el Gobierno Nacional la ha manejado”.



“Debe haber separaciones de poderes, para ilustrar con un ejemplo, y este Gobierno Nacional ha cooptado los organismos de control, y cuando se cooptan los organismos de control entra la corrupción, esto mina la estructura democrática, mina la confianza en las instituciones y es un daño muy grande para nuestro país”, detalló Fajardo.



(Le puede interesar: Gustavo Petro respondió qué haría si cree que hay fraude en las elecciones)

Sergio Fajardo durante El Debate Definito de EL TIEMPO y Semana. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Sobre esto, el ex gobernador de Medellín indicó que “el señor Fiscal General era compañero de trabajo del Presidente de la República, su compañero de estudios, y hoy es el Fiscal que tenemos que esperar que haga justicia. Lo mismo ha ocurrido con la señora procuradora y el señor contralor. Son organismos de control que están cooptados por el gobierno y esto debilita la democracia porque cuando entra la corrupción la democracia pierde valor y se hace mucho daño”.



En su turno, Federico Gutiérrez consideró también que actualmente en Colombia sí están en juego la democracia y las libertades.

Federico Gutiérrez durante el debate. Foto: Néstor Gómez EL TIEMPO

“Yo insisto en que Colombia sí necesita un cambio, un cambio que no signifique un salto al vacío como ya les pasó a otros países, cuando desde algunos sectores políticos se ve al adversario político, no como un adversario real en democracia, sino como un enemigo y se quiere tomar venganza (…) Cuando hay gente que se quiere eternizar en el poder pone en riesgo la democracia y las instituciones”, indicó Gutiérrez.



(Además: ¿Debe renunciar el registrador? Esto opinan los candidatos presidenciales)



El candidato aseguró que el país sí necesita un cambio “y se debe hacer justamente para proteger y preservar democracia y libertades, porque una vez se van no retornan, mire lo que ha pasado a Venezuela y mire lo que le pasó a Nicaragua”.



Gustavo Petro, por su parte, coincidió con los otros candidatos y señaló que la democracia “viene en peligro”.



“Venimos de 6.402 jovencitos fusilados inocentemente por el Estado, ¿eso es democracia, eso es libertad? Venimos de 100 jóvenes que fueron muertos simplemente por protestar igual que en Venezuela, los mataron aquí por protestar, les apuntaron a la cara con gases lacrimógenos, los persiguió el Fiscal como si se tratara de los peores terroristas y criminales, mientras que Duque se abrazaba con el ‘Ñeñe’. Eso es hipocresía, falta de democracia. Han concentrado el poder como Venezuela, ¿no acaban de echar a un alcalde porque piensa diferente que el presidente?”, aseguró Petro.

Gustavo Petro se dirige al país en el Debate Definitivo. Foto: César Melgarejo EL TIEMPO

Al finalizar su intervención, Petro aseguró que en el país “tenemos sistemas que económica, política y socialmente cada vez son más parecidos y son cada vez más dictatoriales, no democráticos”.

EL TIEMPO