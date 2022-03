Durante el debate presidencial de EL TIEMPO en alianza con Semana, los candidatos Gustavo Petro, Ingrid Betancourt y Federico Gutiérrez respondieron qué harían en materia de relaciones internacionales, específicamente con Estados Unidos: ¿replantearían las relaciones y en qué punto lo harían?



Conozca lo que dijeron los candidatos presidenciales.

El primero en responder fue el exsenador Gustavo Petro, quien cree que se debe hablar de cambio climático y el cambio de política de drogas. Según dijo, esos temas no están en la agenda actual.



Al respecto del primer asunto, el candidato nombra la constitución de un fondo internacional para salvar la selva amazónica en Colombia. Para él, es necesario hablar con Estados Unidos sobre ese asunto "si queremos rescatar la vida en el planeta y rescatar la vida en el planeta", señala.



En cuanto al cambio de política de drogas, menciona la "posibilidad de garantizar una seguridad alimentaria en Colombia", que considera fundamental que no haya productores de hoja de coca, dice.



Y agrega que ese tema significa renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) en cuanto a la importación de alimentos, protegiendo la agricultura nacional en lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Para él, esto permitiría que el campesinado no viviera empobrecido.

Por su parte, Ingrid Betancourt también habla de dos asuntos para poner en la agenda con Estados Unidos: narcotráfico y migraciones.



Sobre el primero, dice que se debe reconocer que la lucha de 40 años contra el narcotráfico ha sido un fracaso. Betancourt considera que se le debe proponer a Estados Unidos trabajar juntos en la despenalización el consumo de droga para acabar con las rentas del narcotráfico.



Para la candidata, esto permitiría desplazar los recursos invertidos en la guerra contra las drogas para invertirlo en los campesinos. Y agrega que esto ayudaría a que "se estabilicen y puedan desarrollar su actividad agrícola de una manera productiva y con beneficio".



En su intervención, Betancourt también habla de la financiación de la reforestación y el mantenimiento ecológico de la Amazonía mediante créditos carbono utilizados por campesinos.

Finalmente, Federico Gutiérrez comienza diciendo que siempre ha tenido buenas relaciones con Estados Unidos y que las va a mantener. De ser presidente, la relación con el país norteamericano será bipartidista "como siempre ha sido", señala.



Cuando le preguntan si renegociaría el TLC, Gutiérrez dice que no. "A Estados Unidos también le conviene tener abastecimiento de Combia", afirma. Y también expresa que tener un país cercano que genere mayor producción de alimentos para consumo local abarata los precios, mejora calidad y permitiría llevar productos de buena calidad.



Esto lo ejemplifica hablando de la exportación de aguacate Hass.