Seis fórmulas vicepresidenciales se vieron cara a cara este miércoles en el primer debate que se realiza con estos candidatos, en el cual se habló de temas como el racismo, la paz, las pensiones, una reforma agraria y el futuro del Esmad, entre otros.



Francia Márquez, candidata vicepresidencial de Gustavo Petro; Rodrigo Lara Sánchez, de Federico Gutiérrez; Carlos Cuartas, de Enrique Gómez Martínez; Marelen Castillo, de Rodolfo Hernández; José Luis Esparza, de Ingrid Betancourt, y Luis Gilberto Murillo, de Sergio Fajardo, participaron de la discusión.



(En otras noticias: ‘Necesitamos un país libre de todo tipo de discriminación’: Torres)

El debate fue organizado por EL TIEMPO Casa Editorial y la revista Semana y fue conducido por los directores de estos medios, Andrés Mompotes y Vicky Dávila, respectivamente.



Durante casi tres horas, los candidatos vicepresidenciales hablaron de diferentes temas y expusieron propuestas de sus campañas y fueron pocos los momentos de enfrentamiento entre ellos, aunque hubo algunos episodios en los que tuvieron duros choques.

Fajardo y yo somos una formula independiente que refleja una coalición donde hay distintas fuerzas. Somos un movimiento alternativo con percepción de país que se focaliza en soluciones concretas para tod@s l@s colombian@s. #ElPoderEstaEnLasRegiones pic.twitter.com/1t1Qzz7tHo — Luis G. Murillo (@LuisGMurillo) March 30, 2022

Uno de ellos lo protagonizaron Francia Márquez y José Luis Esperanza y tuvo que ver con el papel del Estado frente a crímenes de líderes sociales y la presunta relación de estos atentados con el narcotráfico.



Para Márquez, “el Estado tiene la responsabilidad de proteger a todos los colombianos y colombianas, tanto por acción o por omisión. Cuando un líder social se asesina en un territorio, ¿quién debe asumir la responsabilidad de eso?, ¿no es el Estado, que tiene que proteger la vida de todos y todas?”.

Facebook Twitter Linkedin

El coronel retirado José Luis Esparza es la fórmula vicepresidencial de Íngrid Betancourt. Foto: Héctor Fabio Zamora. CEET.

El coronel Esparza le contestó a Márquez diciendo que se contradecía, “porque en un principio dices que las Fuerzas Militares bombardean y matan niños y ahora dices que no lo hacen. Creo que ya estás como tu candidato”.



Esparza le dijo a Márquez que “indudablemente tenemos problemas de justicia en los alcances, pero si tú analizas casi un 60 o 70 por ciento de esos homicidios son cometidos por quienes están insertos en el narcotráfico”.

#ColombiaVota2022 "Somos multiculturales y todos tenemos las posibilidades, desde nuestra raza, nuestras etnias, nuestras creencias, de construir y transformar al país" Marelen Castillo A esta hora 🔴 En vivo en el debate de los 'Vices' #DebateElTiempoSemana @CastilloMarelen pic.twitter.com/pOX9YN2UQB — LIGA de Gobernantes Anticorrupción (@LigaGobernantes) March 30, 2022

El uniformado fue más allá y habló sobre la necesidad de la reconciliación en el país. “Tenemos que pensar que los colombianos no pueden seguir en este proceso en el que no se piensa en la reconciliación. Es importante la reconciliación”, dijo.



Y Francia le respondió: “Cuando usted me dice a mí y me tacha que soy la que no quiere la reconciliación, eso es estigmatizar. Es la estigmatización que ustedes han puesto sobre quienes pensamos diferente”, afirmó la candidata a ‘vice’.



Pero uno de los temas que más calentó la discusión fue el del racismo, especialmente cuando se planteó la existencia de este en las Fuerzas Militares, punto que enfrentó al coronel José Luis Esparza y al exministro Luis Gilberto Murillo.



“Las realidades de las Fuerzas Militares muestran la diversidad y el componente fuerte está lleno de diversidad. Hasta aprendemos a conocer las costumbres de las regiones y hacemos grandes amigos. Te falta información, te lo voy a dar”, le dijo el coronel Esparza a Murillo.

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Alberto Cuartas, fórmula vicepresidencia de Enrique Gómez del partido Salvación Nacional. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Y el exministro respondió: “Usted tiene que reconocer las faltas de oportunidades de las comunidades afrodescendientes en las Fuerzas Militares. Es evidente. No tienen que hacer ninguna estadística”, afirmó Murillo, quien insistió en poner como ejemplo de esto al almirante José Prudencio Padilla, una de las figuras del proceso independista.



Lara Sánchez, ‘vice’ de Federico Gutiérrez, se mostró conciliador y poco controvirtió con sus competidores. Dejó claro, eso sí, que no practicaría un aborto a una mujer con 24 semanas de embarazo debido a que profesa la religión católica, aunque aclaró que respeta las posiciones de las altas cortes en este sentido.



En cuanto a la posibilidad de avanzar en proceso de paz como manera de avanzar en la reconciliación del país casi todos estuvieron de acuerdo en apoyar este camino, pero Carlos Cuartas dejó clara su posición.



En este sentido, el compañero de fórmula de Enrique Gómez Martínez afirmó que no firmarían más procesos de paz inocuos “con grupos terroristas” y que es necesario que el acuerdo con las antiguas Farc “se cumpla”.



El tema del Esmad también generó desacuerdos entre los seis participantes del debate. Solamente Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo respondieron que sí acabarían con este escuadrón antidisturbios. Rodrigo Lara Sánchez, José Luis Esparza, Marelen Castillo y Carlos Cuartas afirmaron que no.

Voté Sí al plebiscito, pero los que amenazan la tranquilidad con las armas el Estado tiene la responsabilidad de buscarlos porque no pueden acabar con la paz y la tranquilidad. La violencia no es el camino, pero no creo que la salida del país sea debilitar la institucionalidad. pic.twitter.com/IpNGGhNaw9 — Rodrigo Lara Sánchez (@Rodrigo_LaraS) March 30, 2022

Uno de los planteamientos en el tema del sistema pensional provino de Marelen Castillo, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, quien, al igual que el candidato, habló del ahorro en el Estado como fórmula para solucionar problemáticas como la falta de pensión para muchos colombianos.



“Proponemos un subsidio. Cuando ahorremos el centavo y estemos cuidando la platica de Colombia, nos va a alcanzar para poder apoyar a estos colombianos que no tienen la posibilidad de una pensión”, afirmó Castillo, quien agregó que el exalcalde está más activo que nunca en la actual campaña electoral.

Facebook Twitter Linkedin

Francia Márquez se refiere al asesinato de lideres y lideresas sociales. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Al final del debate reinó la amabilidad entre los seis candidatos a la vicepresidencia, quienes mostraron su compromiso con la libertad de prensa y bromearon cuando les preguntaron cuál había sido un vicepresidente destacado de la historia del país.

En otras noticias de política

¿Qué está pensando Rodolfo Hernández sobre pensiones? Su 'vice' responde



Roy Barreras dice que se reanudó diálogo entre Petro y César Gaviria



POLÍTICA