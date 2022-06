El candidato a la Presidencia, Rodolfo Hernández, aceptó realizar el debate con su contendor Gustavo Petro, después de que se diera un fallo positivo a la petición de una tutela en la que le exigían al aspirante de la Liga Gobernantes Anticorrupción participar de estas discusiones antes de la segunda vuelta que se llevará a cabo este domingo, 19 de junio, y que definirá quién será el próximo Presidente de Colombia.



(Le puede interesar: Gustavo Petro confirma que irá a debate con Rodolfo Hernández)

Para participar en esa jornada, el ex alcalde de Bucaramanga, a través de una carta, expuso una serie de condiciones.



"Petro, usted madrugó a decir que estaba listo ya para el debate, pero fiel a su estilo omitió precisar cómo, cuándo, dónde, con quienes, para qué y mil detalles que se tienen que prever. Yo también estoy listo, para debatir como lo estoy desde hace más de 50 años cuando decidí construir viviendas, generar empleos, pagar impuestos y no vivir como un burócrata de profesión", con esta frase abre la carta de condiciones.



Además, Hernández asegura que las propuestas de su programa de gobierno "han sido millones de veces difundidas por todos los medios de comunicación y redes sociales".



(Rodolfo Hernández aceptó debate con Petro, pero con condiciones)



El bumangués pidió, por razones de seguridad, que el debate se realizara en la ciudad de Bucaramanga y que además en el equipo de coordinación de la jornada estén Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial; Erika Sanchez, representante a la Cámara Electa Por La Liga; Adriana Vargas, coordinadora Voluntaria de la campaña; Luisa Olejua, encargada de las comunicaciones; Óscar Jahir Hernández, su coordinador político; Víctor Domínguez, el abogado que atendió la tutela; y Carlos Lemus, coordinador de voluntarios.



Asimismo, el exalcalde propuso una serie de temas que, considera, deben ser incluidos en la agenda del debate, los cuales son: "Campaña sucia de desprestigio de contendores políticos, alianzas politiqueras de los candidatos, uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas, violación de los topes de gastos, fuentes de financiación oscuras de la campaña, contratación de 'estrategas', valores pagados, reputación y antecedentes de esos personaje, amenazas descaradas de generar caos y violencia si los resultados no le son favorables, disposición de aceptar simple y llanamente los resultados electorales o condicionamiento a si única y exclusivamente le son favorables".



En el mismo documento, Rodolfo invita al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, a que proponga su propia agenda.

"No tengo ningún problema con ir a debatir" @petrogustavo le responde a Rodolfo Hernández. pic.twitter.com/jDLnXfnxPb — Armando Benedetti (@AABenedetti) June 16, 2022

En términos de logística

Además de pedir que el debate se realizara en la ciudad de Bucaramanga, el candidato de La Liga Gobernantes Anticorrupción afirma que sería Petro quien debería pagar con "sus multimillonarios recursos" los gastos por la transmisión del debate que se debe hacer por el sistema de medios públicos RTVC.



Asimismo, exige a Petro que lleve a las seis personas de su equipo que radicaron la tutela.



(Hacen un llamado a aceptar el resultado de la segunda vuelta)



Además, el ingeniero propone que el debate tenga seis moderadores tres hombres para escoger a mutuo acuerdo, y las tres periodistas, Vicky Dávila, Darcy Quinn, Jesica De La Peña.



En cuanto al tiempo, pide que el debate no se pase de una hora y que cada respuesta tenga una duración de 5 minutos.



Finalmente, el candidato cierra con estas palabras: "Como si un debate fuera capaz de borrar nuestro pasado y los Rodolfistas de corazón o militantes electores, que hace cuatro años fueron 8 millones y que ahora fueron 8 millones y medio, fueran a cambiar de opinión por lo que se diga o deje de decir en el endiosado y mitificado debate".

Más noticias

EL TIEMPO