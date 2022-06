Si bien en la campaña que acaba de concluir el apoyo del Partido Liberal, por lo menos el institucional, no fue para Gustavo Petro, tras su triunfo en la segunda vuelta los acercamientos parecen evidentes.



Le puede interesar: ¿Será Uribe el jefe de la oposición a Gustavo Petro?



EL TIEMPO supo que desde el domingo en la noche el expresidente César Gaviria, el jefe de la colectividad roja, y el presidente electo han charlado telefónicamente.

Según trascendió, en tres oportunidades a lo largo de esta semana el expresidente y el mandatario electo han hablado, hasta el punto de que se está preparando una reunión presencial entre los dos.



Es más, una fuente cercana al jefe del liberalismo no descartó que el encuentro se dé antes de este viernes.



Lo que se conoció es que Gaviria ha planteado que se piensa sentar hablar con Petro de lo que son sus propuestas económicas y de lo que tiene que ver con el respeto a las instituciones del Estado .



Hay que señalar que por un lado Petro se declara como muy respetuoso de la Constitución del 91 y a Gaviria se le considera como el padre de esa carta magna.



Además de esto, lo que se supo que Gaviria tiene inquietudes alrededor de que el gobierno de Petro pueda establecer una carga tributaria que termine afectando a la clase media y a los menos favorecidos.



Por eso, el jefe de los liberales le insistirá al presidente electo en que una solución es eliminar todas las extensiones tributarias que existen para los poderosos. Igualmente le va a decir que el partido no es partidario de grabar con más IVA a la clase media.



Por ahora lo que no ha resuelto el Partido Liberal es si se declara como independiente o de gobierno y ese será un asunto que deberán tramitar en la bancada.



Si bien esta semana se conoció una carta firmada por algunos congresistas liberales, en la que le piden que se declare como partido de gobierno, lo que trascendió es que al interior de la colectividad no les han dado importancia.



Los acercamientos de Petro con el Partido Liberal podrían ir más allá de un simple acuerdo programático pues si el Pacto Histórico consigue el apoyo de los liberales, garantizaría unas mayorías en el Legislativo, particularmente en el Senado.



A esto se suma que Petro lograría contar con un gran escudero con 49 congresistas, como es el caso del expresidente Gaviria, con lo que también le enviaría un mensaje a nivel internacional a sectores que tienen algo de preocupación por la tendencia de izquierda del mandatario electo de los colombianos.



(También puede leer: Los primeros pasos de la nueva relación entre Colombia y EE. UU.)