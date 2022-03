Roy Barreras, jefe de debate de la campaña presidencial de Gustavo Petro, mostró su satisfacción este miércoles porque, según él, se reanudaron los puentes de conversación entre este sector político y el expresidente liberal César Gaviria Trujillo. Así lo informó él mismo en sus redes sociales.



Los puentes estaban rotos desde que Gaviria anunciara que se había sentido maltratado por las expresiones verbales de la fórmula vicepresidencial de Petro, Francia Márquez que lo llamó "neoliberal".



"Hemos terminado una cálida y productiva reunión con el expresidente Cesar Gaviria. Restablecida la comunicación avanzaremos en la revisión de los puntos programáticos que el @PartidoLiberal ha denominado líneas rojas que son totalmente compatibles con el programa de @petrogustavo", dijo Barreras.



Y agregó: "Esperamos construir una ALIANZA que Petro ha llamado del LIBERALISMO-PROGRESISMO que desde una sólida coalición de Gobierno de más de un centenar de Congresistas cumpla a los colombianos el mandato de cambio real que le han recibido en las urnas el @PactoCol y el @PartidoLiberal".

Hemos terminado una cálida y productiva reunión con el Ex-Presidente Cesar Gaviria. Restablecida la comunicación avanzaremos en la revisión de los puntos programáticos que el @PartidoLiberal ha denominado lineas rojas q son totalmente compatibles con el programa de @petrogustavo pic.twitter.com/Mtk2cxVRmc — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 30, 2022

Fractura entre el Partido Liberal y el Pacto Histórico

En medio de la contienda electoral por la presidencia de Colombia, el líder de izquierda Gustavo Petro tuvo acercamientos con el Partido Liberal, y su jefe Cesar Gaviria. En un primer momento, se conoció que el expresidente de la República estaba interesado en algunas propuestas de Petro con enfoque liberal.



Sin embargo, todo posibilidad de apoyo a la candidatura de Petro, se vio fracturada con el nombramiento de Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial, pues según dijo Gaviria, el diálogo entre ambos sectores políticos era inviable por las ofensas realizadas por Márquez.



“La política de odios, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal”, señaló.



Sobre esta situación, el jefe de debate y senador Roy Barreras aseguró que ofender a Gaviria es "un error" e hizo una invitación a la conciliación política para que ambos sectores pudieran llegar a disensos de mutuo acuerdo.



“En relaciones de este nivel no se puede improvisar (...) Dilapidar los esfuerzos hechos para sumar y ganar en primera vuelta no es buena idea. Aún ganando ¡hay que gobernar!”, expresó.



Por su parte, Márquez hasta la fecha no se ha retractado sobre su postura en referencia al presidente del Partido Liberal, pero tampoco ha descartado la posibilidad de generar alianzas entre las bases del partido que preside Gaviria.



"El Pacto Histórico está en la disposición de dialogar con todos para ser una fuerza del cambio que le apueste a la vida a y la dignidad humana", puntualizó durante el debate de EL TIEMPO y Semana.

