El jefe del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, quien este martes tiene un encuentro con la bancada de sus congresistas electos, les entregó un documento de 17 páginas en el cual esboza los problemas que se están viviendo hoy en el país y propone soluciones.



El encuentro de Gaviria tiene como objetivo central definir a cuál de los candidatos presidenciales va a apoyar la colectividad.

"El Partido Liberal ha completado su recuperación frente a los errores históricos que cometió en la segunda mitad de la década de los noventa, hemos retomado nuestras mayorías en el congreso, nuestra capacidad reformista, esta vez de cirugías mayores, para apoyar los sectores sociales más débiles. En esta década, el liberalismo se ha mantenido en la línea de señalar los problemas estructurales de Colombia con reformas, pues la derecha ha estado inclinada al autoritarismo desde entonces”, comienza señalando.



En el documento señala que “a los liberales nos ha faltado coraje, la nuestra ha sido una posición tibia, sin la fuerza transformadora e imperiosa para tener una Colombia justa, equitativa y dispuesta a darle a esta nación el brío necesario para transformar la realidad, a una de la que nos sintamos orgullosos, un país que le dé una vida digna cada colombiano”.



Y a renglón seguido menciona una serie de temas e ideas, que el próximo gobierno deberá considerar, reflexionar y examinar, “si queremos generar un verdadero cambio de rumbo en nuestro país”.



En ese sentido asegura que “estamos en la tarea de construir una agenda en la que la prelación absoluta es la igualdad”. Y agrega que en este periodo presidencial “hemos chocado con un gobierno al que solo le interesa la economía formal y que han dejado en la vera del camino los indígenas, los afrodescendientes, los estudiantes, las mujeres, los sindicatos, los maestros y los campesinos. A ellos el gobierno les dio la espalda”.



Gaviria agrega que estamos terminando un gobierno que muy poco ha hecho para mejorar nuestra economía, para promover la justicia social, para desarrollar el potencial de las regiones. Nada hizo para reducir la desigualdad. La solución estándar para cada sector o problema era entrégales los recursos de las reformas tributarias a los más ricos, tan escondidos de los ciudadanos como fuera posible.

Para el jefe del liberalismo, las enormes fallas del estado en el cumplimiento de sus obligaciones sociales son las que le estaban abriendo una brecha a la credibilidad de las instituciones democráticas.



Y en ese sentido plantea que el liberalismo debe comprometerse a fondo con la reforma del Estado. Para él, haciendo cirugías profundas en Colombia estamos urgidos de recuperar la idea de un estado fuerte, eficaz, prestigioso, un Estado más eficiente y con mayor capacidad de vigilancia, regulación y control.



"Señores Liberales, tenemos que actuar de nuevo pensando en las ideas de Galán, el altivo, el franco, el fiscalizador, el crítico, el opositor, el irreverente, el atrevido y temerario. Galán nos enseñó que ante las dificultades lo preciso es no claudicar, y nos infundió que la política es el más poderoso instrumento para transformar la sociedad. Perdió su vida desafiando la acción y la mentalidad de los mafiosos que se estaban entronizando en nuestra política vida pública", se lee en el documento que discuten los congresistas electos.



"Estamos en un punto de inflexión en nuestra historia, es hora de llevar a cabo las reformas estructurales que amerita la nación, de ofrecer una esperanza de vida prospera y digna a nuestros jóvenes, de ejecutar las cirugías mayores que necesita el país con apremio, y de asumir nuevamente nuestro papel de partido protagonista en la historia de Colombia", plantea el documento de Gaviria.



Para el expresidente, el tema de culminación del proceso de paz debe merecer toda la atención de partidos y candidatos. "Hay que culminar el proceso de paz", señala el documento.



El expresidente igualmente agrega que "hemos llegado a la absurda situación" en que, la falta de autoridad y decisión de las fuerzas policiales hacen que se culpe de todos los problemas de seguridad a los alcaldes, "con el peregrino argumento de que ellos son los jefes de la policía locales. Esto no es verdad".



Para Gaviria, "la falta de autoridad reinante es dramática, y la detención de unos peligrosos narcos, aunque es bienvenida y felicitamos nuestra Fuerza Pública, no resuelve los acuciantes problemas de seguridad que sufren de manera dramática millones de los colombianos".



En su misiva, el expresidente liberal se refiriere a la situación de seguridad en las zonas rural y habla de las masacres que se han perpetrado tras lo cual señala que la discusión no puede centrarse exclusivamente en si el gobierno Duque ha cumplido o no los acuerdos de paz. O en que si Duque cumplió más que Santos.



En opinión del exmandatario, hay que preguntarse es cómo culminar el proceso.

"Colombia atraviesa por uno de los periodos más críticos del último siglo, una crisis comparable con la que origino el narcoterrorismo de Pablo Escobar, o el asesinato de Gaitán y el de Galán", señala Gaviria.

Y tras esto se refirió a los temas económicos y advirtió que "el gobierno dejara un inmenso hueco Fiscal que va a exigir medidas muy severas para taparlo".



Estima que "el problema que el próximo gobierno va a heredar es gigantesco y la política de Duque de una gigantesca irresponsabilidad. En todo caso en las decisiones fiscales que se tomen para enfrentar estos enormes desafíos y problemas, los recursos deben tener un origen sano, especialmente para enfrentar los problemas en salud y pensiones".



En ese sentido considera que no se pueden financiar con recursos provenientes del Banco de la República, los que demandaría unanimidad en la junta del banco y crearían enormes problemas adicionales.



Para Gaviria, no puede haber solo promesas sino compromisos, firmes de tomar decisiones dentro de nuestro estado de derecho, con total respeto por la separación de poderes y la autonomía judicial, y dentro de las competencias de nuestros organismos de control.



"No es con artificios engañosos que vamos a resolver los problemas sociales más urgentes. Nada de propuestas de los candidatos que en pocos días desaparecen por su ilegalidad o desconocimiento de nuestras normas constitucionales", señala en el documento en una cita que algunos interpretaron como dirigida a uno de los candidatos.

El expresidente Gaviria en su documento igualmente cuestionó el manejo que le dio el Gobierno a la protestas social y dijo que los que protestaron no eran terroristas, también planteó una renta básica y la necesidad de cambios en la tributación, del sistema pensional, la vivienda, el cambio climático, la reforma policial, entre otros.



Vea a continuación el documento de César Gaviria.