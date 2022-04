Reformar el sistema de justicia en Colombia es la propuesta insignia de Enrique Gómez y su ‘vice’, Carlos Cuartas, un empresario paisa que en noviembre del año pasado llegó a las toldas del movimiento Salvación Nacional y define su candidatura a la vicepresidencia como una startup, es decir, una “empresa emergente”.



Carlos Alberto Cuartas, fórmula vicepresidencia de Enrique Gómez del movimiento Salvación Nacional. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

¿Quién es Carlos Cuartas?

Lo primero es que soy un ciudadano de a pie. No pertenezco a ninguna casta de ninguna estirpe aquí en Colombia. Soy una persona que ha venido trabajando desde muy temprana edad. He podido crear algunas empresas y generar empleo. También soy administrador de empresas de la Universidad Eafit de Medellín e hice una maestría MBA en la Universidad EAE de Barcelona.



¿Por qué decidió ser fórmula vicepresidencial?

No queríamos que fuera una persona para buscar ese acomodo político, sino alguien que realmente representara la ideología que queremos llevar y el mensaje de país.

El programa bandera del movimiento Salvación Nacional es el de la reforma de la justicia. ¿En qué consiste la propuesta?

Nosotros proponemos que a igual delito, igual pena sin importar la persona. Lo segundo, que haya una sola Corte, porque hoy las cortes están cogobernando con el Ejecutivo, y prácticamente gobiernan porque las cortes están obviamente en todo y se meten en las decisiones del Ejecutivo parando decisiones que no les competen. Tercero, hay que descongestionar todos los juzgados porque hay muchas provisionalidades. Otro punto es que los jueces se dejen evaluar, al dejarse evaluar podemos permitirnos tener una justicia mucho más calificada.



¿Con qué están tratando de convencer a los colombianos para que voten por ustedes?

Estamos muy enfocados en que Colombia tiene que ser un país productivo, en donde la forma de darle a la población todo lo que está pidiendo es mejorando puntos como la educación y la salud. Todo esto se puede dar en la medida en que las condiciones económicas lo permitan. Adicionalmente, tenemos que mejorar en el tema de generación de recursos continuando con la explotación del petróleo y minería legal. El Estado tiene que tomar control de ello, explotar de una forma ambiental y socialmente responsable.



Otro eje que teníamos es la parte de la ampliación de la base tributaria. Decir las verdades no es tan bien recibido, pero Colombia es un país de 16 millones de familias, donde 2 millones de familias son las que pagan los impuestos. Entonces nos tenemos que organizar como sociedad y quitar muchas exenciones.



En las encuestas están rezagados. ¿Qué cree que le está haciendo falta a la campaña?

Ese 1,6 por ciento ya va a ir marcando y subiremos exponencialmente. Hay que esperar porque es una campaña joven, somos una startup de la política. Somos una startup porque hacemos además todo distinto a las demás campañas en donde muchas veces se disfrazan de firmas y pertenecen realmente a un partido político.



El asunto es que somos una startup y somos nuevos, y son dos personas no tradicionales en la política. La segunda es este tema de no haber participado en las consultas y que no hemos tenido esa visibilidad, y por no tener esa visibilidad no nos invitan a los debates. Y la tercera, la no financiación. La ley sale y dice que podemos tener la personería jurídica y no asegura la financiación, por lo tanto, no nos han dado ni un solo centavo, ni para Congreso ni para presidencia.

¿Si no pasaran a segunda vuelta, han considerado apoyar a alguna otra candidatura?

En segunda vuelta nosotros estaríamos definitivamente de parte de aquel que frene la amenaza comunista.



Para nosotros es muy claro que estas tenencias políticas que se vienen dando en la región como las de Venezuela, Chile y Perú, que están muy de moda hoy son unas tendencias autoritarias, son de carácter comunista, populista y tirana. Esas tendencias que están encontrando caldo de cultivo en nuestros países para acabar la institucionalidad, la democracia y el modelo económico que hoy conocemos con los resultados que estamos viendo es lo que hay que atacar y la franquicia en Colombia la tiene el Pacto Histórico.

¿Cuál cree que es el mayor reto que tienen en estos dos meses?

Que el país nos vea y que el país nos oiga. Si el país nos ve y nos oye, llegamos a la presidencia. Somos los próximos gobernantes de Colombia.

DIEGO LOZANO

REDACCIÓN POLÍTICA

Escríbanos a: lozdie@eltiempo.com