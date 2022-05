Restan cuatro semanas para que se lleve a cabo la elección presidencial de primera vuelta, y la campaña parece estrecharse. Según las encuestas, la tendencia por la intención de votos está encabezada entre dos de los ganadores de las consultas interpartidistas: Gustavo Petro, por el Pacto Histórico, y Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia.



La más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica muestra que Petro tiene un índice del 36,4 por ciento y Gutiérrez, del 30,6 por ciento; sin embargo, las métricas no parecen ser favorables para otros candidatos que se perfilan como los ‘rezagados’ de la contienda.



Ese es el caso de Ingrid Betancourt (1,3 por ciento), John Milton Rodríguez (1,1 por ciento), Enrique Gómez (1,1 por ciento) y Luis Pérez (0,2 por ciento), quienes no aparecen siquiera por encima del margen de error.

Aunque varios analistas políticos concuerdan en que las encuestas no reflejan necesariamente los resultados que se vayan a obtener, sí explican que pueden mostrar un panorama de lo que es la intención general del voto de los ciudadanos.



Magda Jiménez, profesora de la Universidad Externado de Colombia, apoya esa tesis, pero sugiere que los candidatos deben tomar decisiones certeras en sus campañas.



“Tienen que seguir ampliando su base electoral, trabajar mucho más en sus redes sociales y buscar el voto de los candidatos indecisos”, señala Jiménez, quien menciona que existe la posibilidad de que los aspirantes se “desmarquen” y busquen generar alianzas.



Precisamente, esa es una de las estrategias que se ha visto orbitar entre los candidatos del denominado “centro” en la última semana.



Sergio Fajardo le hizo ‘coqueteos’ al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Además, Betancourt afirmó que está abierta al diálogo con otros aspirantes después de conocer los resultados de la encuesta de Invamer, en la que aparece con el 0,5 por ciento de la intención de votos.



La candidata por el partido Verde Oxígeno se ha mostrado como alternativa, por lo que los analistas concuerdan en decir que sería viable que se volcara a apoyar la candidatura de Fajardo.



“Hemos estado trabajando en eso, hemos hablado con todos. La unión es posible. Obviamente, hay que deponer egos y hay que estar generosos por Colombia”, dijo a los medios Betancourt.



Pero los expertos en política concuerdan en que se va haciendo tarde para que los candidatos de centro se unan.



Jairo Libreros, catedrático de la Universidad Externado de Colombia, explica que, desde la salida de Betancourt de la Centro Esperanza, se empezó a sentir un malestar en ese sector político y el electorado se ha visto divido entre la excongresista, Fajardo y Hernández.



“Existían muchas expectativas de lo que era el voto del centro, pero lamentablemente los candidatos no han logrado conectar su discurso con ese sector”, dice Libreros.



Y aunque por el lado del centro se habla de una posible alianza, hacia la derecha los bandos apuntan a Federico Gutiérrez, quien obtuvo el respaldo oficial del Partido Conservador y buena parte de las bases del Centro Democrático le han manifestado su apoyo.



En ese sentido, el director y candidato del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, parece quedar relegado en el voto de la derecha y centroderecha.

“La postura radical de Gómez ha impedido ampliar su torta electoral, ya que se muestra como un candidato más tajante”, explica Libreros.



Ese es un punto del que también ha hablado la fórmula vicepresidencial de Gómez. Carlos Cuartas le dijo a EL TIEMPO que son conscientes de que sus posturas “tienen un costo político”. Además, afirma que para primera vuelta está descartada la posibilidad de una alianza, pero en segunda vuelta se unirían al candidato que “sea capaz de vencer al comunismo”.



El analista y catedrático Jaime Duarte asegura que en cuanto a los otros dos presidenciales que aún persisten en la contienda: John Milton Rodríguez y Luis Pérez, desde las pasadas consultas interpartidistas “no eran muy representativos”.



Por su parte, Jiménez dice que es claro que “Rodríguez tiene consolidado su electorado en el voto cristiano. Mientras que Pérez tiene simpatizantes regionales que, por lo visto en las encuestas, han migrado a otros candidatos como Gutiérrez y Fajardo”.



Adicionalmente, hay otra situación que tiene envuelta la candidatura de Pérez, ya que en las últimas semanas se vio salpicado por las declaraciones hechas por el extraditable Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, quien dijo ante la JEP que él tuvo varias reuniones con paramilitares y miembros del ‘clan de Golfo’, pero estos señalamientos han sido negados por el candidato.



“Entiendo que este señor ‘Otoniel’ dijo que no me conoce, yo tampoco lo conozco a él y no soy amigo de las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia). Entre 2003 y 2015, jamás estuve en Urabá”, dijo Pérez.



Ahora este nuevo traspié en la campaña de Pérez, sumado a los resultados en las últimas encuestas de intención de voto, ha puesto al candidato a revisar la viabilidad de su campaña.

