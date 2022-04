Comienza la recta final de la carrera hacia la Casa de Nariño, y a poco más de cinco semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales los retos para los aspirantes se acrecientan.



Aumentar base electoral

El primero de ellos es aumentar las bases electorales, movilizando a quienes no votaron en ninguna de las tres consultas el pasado 13 de marzo y a los abstencionistas.

Tarjetón electoral para la Presidencia (2022). Foto: Registraduría.

Haciendo cuentas, en total, fueron poco más de 12,2 millones de colombianos los que pidieron el tarjetón de una de las tres coaliciones presidenciales, mientras que al Senado y a la Cámara, ese mismo día, votaron 17,8 millones.

A eso hay que sumarle los que no asistieron a las urnas el pasado 13 de marzo, pero sí lo harán el día de las presidenciales. Hace cuatro años también fueron 17,8 millones los colombianos que participaron en las elecciones legislativas, pero el día de los comicios presidenciales, 19,6 millones asistieron a las urnas.



Asumiendo que se repita la historia del 2018, ya van poco más de 7 millones de personas que no votaron en las coaliciones, pero que pueden llegar a votar el 29 de mayo.

De acuerdo con Pedro Piedrahíta, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Medellín, los candidatos deben centrar sus esfuerzos en aquellos que no participaron en las consultas y en los abstencionistas que nunca votan. Esto último partiendo del hecho de que el censo electoral en Colombia es de más de 38 millones de personas.

“El desafío que han tenido los candidatos en los últimos 30 años es convencer a las personas que nunca han votado y disminuir la abstención”, indica.



¿Y cómo convencen a los indecisos y a los abstencionistas? Según Magda Catalina Jiménez, profesora de Gobierno de la Universidad Externado, la clave está en los territorios. Para ella, los candidatos deben fortalecer su trabajo y acercamientos con los líderes regionales, quienes son los que “tienen capacidad de llamar a votaciones y convertir ese juego ideológico y narrativo en votos”.

Ganarse al centro

Encuesta de Cultura Política realizada por Cifras y Conceptos (Polimétrica Marzo 2022). Foto: Polimétrica Marzo 2022. Cifras y Conceptos.

Un segundo desafío es convencer a quienes se sienten representados políticamente con el ‘centro’, que, según la medición de Polimétrica Marzo 2022, realizada por Cifras y Conceptos S. A., son el 60 por ciento de los colombianos.

A pesar de esto, la realidad reflejada en las urnas es otra, pues la Coalición Centro Esperanza fue la que menos sufragios recaudó (2’287.603) el pasado 13 de marzo.



Por eso es que los expertos consideran que es allí en donde están la mayoría de indecisos y abstencionistas. De acuerdo con Jaime Duarte, analista político de la Universidad Externado, los dos candidatos que puntean en las últimas encuestas de opinión, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, “están intentando ganarse el centro”.

Teniendo en cuenta que muchos de los colombianos que se identifican con la izquierda y con la derecha ya definieron su voto, el reto de ambos es convencer a ese gran porcentaje de personas que no se identifican con los extremos, pero que aún no están convencidos y no votaron por la coalición que tuvo como ganador a Sergio Fajardo.

Así reaccionaron en las sedes de las coaliciones con los resultados del 13 de marzo. Foto: Héctor Fabio Zamora / Mauricio Moreno / Ana María Gómez / El Tiempo

Profundizar propuestas

Un tercer reto es dar a conocer sus propuestas de manera sencilla y resumida, pues varios de los aspirantes publicaron su plan de Gobierno hasta hace pocas semanas.



“Esta necesidad es muy importante pues el país está a la espera de respuestas y propuestas de solución a las problemáticas que vienen generando altos niveles de inconformidad”, asegura Patricia Muñoz Yi, directora de posgrados de Ciencia Política de la Universidad Javeriana.

Y debido a que son pocos los ciudadanos que verdaderamente se dan a la tarea de leer los robustos planes de Gobierno de los candidatos, los debates jugarán un papel importante en esta recta final.

“Van a ser claves los debates con los vicepresidentes, en los que se evidenciará la capacidad técnica que tiene el equipo y se podrá ver si defienden propuesta técnicas, más allá de mensajes vacíos”, indica Duarte.



Generar confianza

Congreso de la República. Foto: John Wilson Vizcaíno / Archivo EL TIEMPO.

El país recibe las elecciones presidenciales con la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales colgando de un hilo después de la diferencia de votos entre el preconteo y el escrutinio de las comicios al Congreso.

Por eso los candidatos tienen el reto de instalar un ambiente de confianza frente a las instituciones electorales.

“Deben tener un discurso que rodee a las instituciones en aras de poder rodear el proceso electoral de tranquilidad”, dice Muñoz Yi.



De acuerdo con la experta, el desafío es que no se acentúe la deslegitimidad de la organización electoral, pues podría ser “peligroso que los colombianos desconozcan los resultados” del 29 de mayo.



