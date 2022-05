En el debate presidencial de EL TIEMPO y Semana se le preguntó a los aspirantes a la Casa de Nariño si en un eventual gobierno pretendían acabar con las EPS y cuál sería la reforma a la salud que plantearían.



Sergio Fajardo

Por el lado de Sergio Fajardo, el candidato aseguró que no acabaría con la EPS pero que sí pretende hacer varios cambios al sistema de salud colombiano actual.



"Gran lección de la pandemia: el énfasis en la salud tiene que tener como primer punto la salud pública, en particular todo lo que tiene que ver con promoción y prevención, que tiene que ser conducida por el Estado y cuando digo el Estado me refiero al ministerio de Salud, del gobierno Nacional, la Secretaría de Salud en los gobiernos departamentales y la organización de la salud en los gobierno departamentales", dijo.



A su vez, indicó que se debe definir cuál es el papel de las EPS "en el marco de la salud publica".



"Vamos a construir un modelo de salud territorial para que las Eps estén ubicados en un territorio y organizar su función en ese territorio" dijo el exgobernador de Antioquia, quien asegura que "hay que hacerle un seguimiento muy rigurosos porque hoy, de 32 EPS que tiene el país está en crisis financiera. Ese modelo es fallido"



Y añadió: "Haremos un modelo de salud donde las EPS entiendan la epidemiología y necesidades en las regiones, formalizaremos y daremos trabajo digno al personal de la salud".



Gustavo Petro

Gustavo dijo estar de acuerdo con la propuesta de Fajardo en el sistema de prevención, que significa "territorializar y llevar médicos y médicas al hogar".



Por otro lado, el candidato del Pacto Histórico, dijo que "todo ciudadano y ciudadana tiene derecho a participar en el sistema de prevención de salud publica en Colombia".



Por otro lado, dijo que "habrá un giro directo de la ADRES que es el fondo que maneja los recursos de la salud, que recibe el dinero público y de las cotizaciones en ambos regímenes, directamente a las instituciones que prestan salud publicas y privadas en Colombia sin intermediación financiera",



Es decir, que Petro propone que "el estado debe entregar de su presupuesto y cubrir los gastos de la red pública hospitalaria y significa que las EPS, son de las cajas de compensación la inmensa mayoría. Vamos transformar esas EPS en instituciones prestadores de salud, es decir, a reconocer sus clínicas e infraestructura de atención e salud y girar del Adres los recursos que demanda sus servicios".



Federico Gutiérrez

Fico también asegura que "lo primero es que el modelo de salud en Colombia debe basarse en la promoción y prevención de la salud. Evitar enfermedades".



Así las cosas, dice que buscará "recuperar la dignidad en el sistema, acabar con las filas indignas (...) Es posible hacer un buen modelo de salud a través de educar el usuario de donde debe de ir de acuerdo al nivel de la enfermedad y que lleguen los centros asistenciales a los barrios de acuerdo en donde está la gente afiliada. Las IPS tienen que estar donde tiene a su gente asegurada".



Finalmente dijo que "a los médicos y personal de salud hay que pagarles bien, se abusa en el tema de contrato de servicios en vez de estar vinculados y bien remunerados".



