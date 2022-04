El próximo 21 de abril, la Corte Internacional de La Haya dará a conocer un fallo sobre las supuestas violaciones a los derechos de Nicaragua por parte de Colombia en el mar Caribe, tras una decisión de noviembre de 2012.



En ese momento, el tribunal internacional restringió derechos económicos de Colombia en una parte del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esto luego de una denuncia nicaragüense sobre límites fronterizos.



Nicaragua argumentó ante la Corte de La Haya que Colombia no ha aplicado la decisión de 2012, sobre lo cual se espera un pronunciamiento el 21 de abril.



EL TIEMPO consultó con los candidatos presidenciales su posición frente a las determinaciones de esta instancia judicial. Seis de los ocho respondieron. A Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo también se les hizo la consulta, pero no fue posible obtener sus respuestas.

‘No cederemos ni un centímetro del territorio’: Federico Gutiérrez

Defenderemos el archipiélago y haremos valer el ejercicio pleno de los derechos de Colombia sobre sus aguas jurisdiccionales, la protección de nuestros recursos y la promoción del bienestar de los sanandresanos. Sobre la disputa con Nicaragua, continuaremos con acciones para garantizar la integridad de nuestro territorio. Vamos a defender nuestras fronteras y no cederemos ni un centímetro del territorio. Esto va mucho más allá de la política de un gobierno, es un asunto de Estado. Nuestros espacios marítimos, aéreo y terrestre son indivisibles.

‘Hay corales inmensos que se deben rescatar’: Gustavo Petro

Los fallos se acatan. No hay otra posibilidad, tanto en la justicia nacional como en la internacional. La defensa de este tipo de gobiernos incapaces acabó con parte de la soberanía nacional. Ahora se puede construir un nuevo liderazgo en esa región a partir de la defensa de un patrimonio: la biósfera que hay en ese mismo mar, porque hay unos corales inmensos que se deben rescatar. Los intereses tienen que ver con la industria petrolera. Pienso que Colombia puede, en el futuro, rescatar su soberanía si cimenta su petición y sus luchas jurídicas alrededor de la defensa de la biósfera y de la pesca común con Nicaragua.

‘Fallos ejecutoriados toca cumplirlos’: Rodolfo Hernández

El candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, también se refirió al interrogante planteado por EL TIEMPO sobre el manejo de los pleitos entre Colombia y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la cual tiene previsto hacer un pronunciamiento sobre el cumplimiento de nuestro país en esa materia, el próximo 21 de abril. Para el exalcalde, “si hay fallos ejecutoriados, toca cumplirlos, si ya no hay instancias. Y si hay instancias, se busca el equipo de abogados para poder impugnar la decisión en primera instancia”.

‘Se debe revisar la estrategia jurídica de defensa’: John Milton Rodríguez

Debemos defender la soberanía territorial por medio de una revisión de la estrategia jurídica. Es evidente que no ha sido sobresaliente y debemos ajustarla. Todavía no hay fallo. Sin prejuicio de una preparación previa, hay que esperarlo para tomar decisiones de fondo y ser estratégicos en la defensa del territorio. Sin embargo, daremos la lucha desde lo jurídico, aun desde lo diplomático, para demostrar la realidad y que los espacios marítimos en disputa son nuestros y son parte del sostenimiento económico, ancestral de la familia de San Andrés y Providencia, que son ciudadanos colombianos.

La diplomacia, la ‘mejor herramienta de defensa’: Luis Pérez Gutiérrez

El país tiene que definir una posición férrea, sería y consistente. Nuestra defensa ha sido débil, inconsistente y discontinua, gracias a lo cual Nicaragua, con su arremetida jurídica, ha logrado resultados. En mi presidencia voy a utilizar la diplomacia como la mejor herramienta de defensa y de solidaridad internacional. De otro lado, crearé el Ministerio del Mar. Es por lo menos absurdo que teniendo el privilegio de dos océanos, ni los conozcamos ni explotemos sus inmensas riquezas, apegados al respeto a la naturaleza y al uso de buenas prácticas que nos permitan generar ingresos.

Demandas ‘no pueden ser conocidas’: Enrique Gómez Martínez

Las demandas formuladas por Nicaragua contra Colombia ante la Corte de La Haya, tanto para los supuestos incumplimientos de las sentencias previas de ese tribunal internacional como para una pretendida extensión de la plataforma submarina, no tienen ningún mérito ni pueden ser conocidas por esa instancia.

Sobre la segunda pretensión ya existe cosa juzgada y, por lo tanto, la Corte Internacional de La Haya debe pronunciarse. De hecho, al haber denunciado la convención, Colombia ya no está sujeta a la jurisdicción de esta instancia internacional.



