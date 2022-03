El candidato presidencial de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, le habló a EL TIEMPO sobre sus principales propuestas y dijo que en lugar de abandonar el país por el temor a alguna de las campañas, se debe derrotar en las urnas.



¿Cómo se resolvió finalmente el enfrentamiento con Ricardo Arias por el aval presidencial de Colombia Justa Libres?

Ante la persecución política de la que he sido objeto desde hace más o menos un año y medio por parte del señor Ricardo Arias y su equipo político, que han querido decretarme la muerte política a través de demandas inicuas ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, ahora se levanta un ataque contra nuestra candidatura presidencial.



¿Por qué dice esto?

Porque él no fue capaz de soportar que las mayorías del partido, un 75 por ciento, estuvieran de acuerdo con esta candidatura y que escasamente el 12,5 por ciento lo acompañara a él. Esos son temas de los que ya se encarga mi equipo jurídico y no pienso darles ningún tipo de atención, porque estoy enfocado en lo que es la propuesta para Colombia.



Las consultas demostraron que, en materia presidencial, el país parece inclinarse entre la izquierda y la derecha. ¿Cómo ve este tema?

La fuerza de las propuestas y de las ideas debe tener todo el protagonismo. Creo que hay gran temor en la gente, hay miedo, de personas que están saliendo de nuestro país por miedo a caer en el esquema de Venezuela o Nicaragua y creo que ahí es donde está el error. No podemos seguir honrando el miedo en nuestro país. Algunos dicen que hay que unirse para enfrentar y tumbar ese peligro, pero lo están haciendo de forma equivocada. Tenemos que insistir en la fuerza de la democracia, de las ideas y a eso es a lo que le estamos apuntando.

¿Cuál es su fórmula para aumentar la seguridad y con la que está pidiendo el voto?

Hay dos elementos: uno, anticiparse a la acción criminal y, dos, tener una política fuerte de convivencia ciudadana. Colombia tiene que recuperar la inteligencia y la contrainteligencia del Estado que desde el 2014, en manos de Juan Manuel Santos, se acabó. Debemos anticiparnos a las acciones de los violentos no solo en atentados, sino en su operatividad financiera y organizativa.



¿Y qué propone en el segundo elemento?

Se deben garantizar programas de deporte, cultura, emprendimiento y educación debidamente autofinanciados en los barrios y veredas de Colombia. Seré el presidente de los barrios y las veredas en donde se suscita y está la posibilidad de restaurar el tejido social.



¿Usted restablecería las relaciones con Venezuela?

Nicolás Maduro ha cerrado la puerta a unas relaciones diplomáticas saludables. En su territorio, demostrado por las agencias de seguridad y los mismos medios de comunicación, protege criminales que atentan contra la seguridad de los colombianos. Lo que propongo, hasta que ese señor deje de hacer ese atentado contra Colombia, es un acuerdo humanitario alrededor de las relaciones comerciales en las zonas de frontera.

