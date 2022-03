Sin la presencia del candidato Gustavo Petro, del Pacto Histórico, el periódico El Colombiano, de la mano de otros medios regionales, realizó en la noche del jueves en Medellín lo que denominó el Gran debate presidencial. Estuvieron Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo.



El debate comenzó con la aclaración de los moderadores en el sentido de que invitaron a Gustavo Petro y que les había confirmado que iba a ir al debate, pero que a las 5:30 de la tarde llamó el senador Armando Benedetti, quien dijo que tenía problemas con los permisos de salida en el aeropuerto El Dorado.



Sin embargo, no hubo claridad sobre cuál fue la razón por la cual no tuvo permiso para salir del aeropuerto.



Federico Gutiérrez dijo que Petro lo único que hizo todo el tiempo, en el debate de EL TIEMPO y Semana, fue mentir, y afirmó que “por eso, seguramente, no vino al debate”. Tras esto señaló que “el país tiene un riesgo en el que no vino que pone en riesgo la democracia y la libertad”.



Ingrid Betancourt reconoció que quien pasa fijo segunda vuelta es Petro y dijo que las urnas castigaron a la Coalición Centro Esperanza porque dejaron entrar las maquinarias de Alejandro Gaviria, que produce una división muy fuerte al interior de la convergencia.



Aprovechó para invitar nuevamente a Sergio Fajardo a unirse en una alianza de centro para sacar adelante del país, pero dijo que tiene que ser en torno a las realidades. Agregó que era necesario valorar el desgaste de Fajardo en la campaña.

Enseguida Fajardo dijo que Federico representa al uribismo de este siglo y afirmó que lo que más le sirve a Petro es que Federico Gutiérrez sea su contenedor porque nunca le ganaría.



La respuesta del exalcalde de Medellín fue que “a Sergio se le rayó el disco” con ese cuento. “Eso es lo único que van a decir de mí”, dijo.



Los tres candidatos que estuvieron en el debate coincidieron en cuestionar la propuesta pensional de Petro. Incluso Ingrid dijo que lo que está proponiendo Petro es robarle a los cotizantes su plata. Federico afirmó que eso es robarle y expropiarle la plata a la gente.



En temas de campaña Federico insistió en que no es el candidato de Uribe y dijo que si el Centro Democrático lo quiere apoyar es “bienvenido”.

