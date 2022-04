El 99 % de los colombianos está afiliado al sistema de seguridad social en salud, según informó el Gobierno nacional en marzo del 2022. Con respecto a este tema, conozca cuáles son algunas de las propuestas de los candidatos presidenciales que se medirán el 29 de mayo.



Gustavo Petro

Gustavo Petro, candidato a la Presidencia de Colombia por el Pacto Histórico. Foto: Mauricio Moreno. El Tiempo.

De acuerdo con las declaraciones del candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, una de sus prioridades es fortalecer la salud desde áreas distintas a las entidades promotoras de salud (EPS): "Propongo fortalecer la red pública hospitalaria desde el presupuesto nacional, no a través de las EPS; y me propongo que los fondos de Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), a nivel departamental, puedan contratar con la red pública y privada para fortalecer el hospital público y la clínica privada, de tal manera que no se necesiten intermediarios", señaló el aspirante a la Casa de Nariño durante el debate presidencial de EL TIEMPO-Semana.

Federico Gutiérrez

Federico Gutiérrez, postulante a a presidente de la República, en el debate de EL TIEMPO y Semana. Foto: EL TIEMPO.

Para Federico Gutiérrez es importante tener en cuenta el impacto de la pandemia en el sector financiero. Por ese motivo, aseguró que pretende "lograr la estabilidad financiera de las EPS e IPS".



En la misma línea, afirmó que Rodrigo Lara Sánchez, su fórmula vicepresidencial, tiene experiencia en el tema de salud, ya que es médico cirujano de profesión.



Los comentarios del candidato representante de Equipo por Colombia se dieron en el marco de Las regiones proponen, los candidatos responden, en diálogo con EL TIEMPO y El Meridiano.



Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, candidato presidencial de Liga de Gobernantes Anticorrupción. Foto: Jaime Moreno.

Entre varias propuestas sobre la salud que se puede hallar de Rodolfo Hernández en su programa de gobierno, aparece esta idea del candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción: "Vía normativa, garantizar el pago oportuno a los prestadores del

servicio, lo cual significa eliminar los costos financieros que asumen las

IPS y las ESE por cuenta de la morosidad".



Además, el exalcalde de Bucaramanga propone "dar atención a toda la población" sin importar el régimen que se pertenezca. Su agenda programática expone que lo anterior "implica la eliminación de los regímenes existentes actualmente".



Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, aspirante a presidente por Coalición Centro Esperanza. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

El postulante a ser jefe de Estado de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, explica cómo proyecta el modelo de salud en un hipotético gobierno suyo: "En cada municipio y departamento de Colombia se trabajará por la adecuada prestación de los servicios y la articulación real entre los actores del sistema, como las EPS, IPS y secretarías distritales, municipales y departamentales. Para lograr este objetivo, nos enfocaremos en el cumplimiento de estándares de calidad, funcionamiento técnico, administrativo y financiero de las EPS".



También, el programa de gobierno del exgobernador de Antioquia planea crear un "fondo de garantías económicas del aseguramiento, con aportes de las EPS" para prevenir el no pago de las obligaciones.



Ingrid Betancourt

La candidata de Verde Oxígeno a la Presidencia de la República, Ingrid Betancourt. Foto: Vanexa Romero. El Tiempo.

En el debate presidencial de EL TIEMPO-Semana, Ingrid Betancourt dijo que propone llevar la salud "a donde está ausente el Estado", y mencionó que la salud no será "un negocio", sino "un servicio, en particular, para las mujeres colombianas".



Por esa misma línea, la líder de Verde Oxígeno —en cuanto a acabar con las EPS— dijo que el verdadero problema es la influencia de las "maquinarias", enfatizó que "todos sabemos que las EPS se les dan como favor político a los amigos de los gobernantes y de la gente que está en el Congreso".



John Milton Rodríguez

John Milton Rodríguez, postulante a presidente de Colombia por Colombia Justa Libres. Foto: Directorio Legislativo.

John Milton Rodríguez, en su programa de gobierno, afirma que propenderá por la "salud con acceso oportuno".



El candidato de Colombia Justa Libres desarrolla así su idea: "El paciente en el centro de todo, por lo que se plantea una reforma a la Ley 100 para solucionar los fallos".



Enrique Gómez

Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial por Salvación Nacional. Foto: Claudia Rubio. Archivo EL TIEMPO.

"En Salvación Nacional creemos en el sistema de salud que es la gran conquista de seguridad social de la Constitución del 91”, declaró Enrique Gómez en reunión con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) el pasado 6 de abril.



Según Gómez, abogado de profesión, para fortalecer el sistema de salud "es preciso tomar medidas en cuanto a la oferta de especialistas", la cual, indicó el candidato, necesita ampliarse.



Para él, es "vital" volver a otorgarle "capacidad resolutiva a los médicos y cirujanos generales" y "expandir" el nivel básico de atención.

