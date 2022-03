Este miércoles se llevó a cabo el primer debate de los candidatos a la Vicepresidencia de la República, un encuentro que organizó la Gran Alianza Digital de EL TIEMPO y Semana.



En la cita participaron Francia Márquez, fórmula de Gustavo Petro, del Pacto Histórico; Luis Gilberto Murillo, fórmula de Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza; José Luis Esparza, fórmula de Ingrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno, Marelen Castillo, fórmula de Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción; Rodrigo Lara Sánchez, fórmula de Federico Gutiérrez, del Equipo Por Colombia; y Carlos Alberto Cuartas, fórmula de Enrique Gómez, de Salvación Nacional.

En el encuentro los seis candidatos hablaron, entre otros temas, sobre el racismo en Colombia, una eventual reforma agraria, el futuro de las pensiones de los colombianos, el acuerdo de paz y el periodo del Fiscal.

Y otro de los puntos que trataron fue el relacionado con la libertad de prensa. Esto dijeron al respecto.



Luis Gilberto Murillo

La libertad de la prensa es sustancial para el fortalecimiento de la democracia y hay que apoyarla y respaldarla desde el Estado. Es muy importante esa labor y tenemos el respeto total a la libertad de prensa. Desde este proyecto respetamos el derecho a la prensa y a la libre expresión. Todos tenemos que ser autocríticos, es importante que los medios también lo hagan. Me solidarizo con Francia Márquez tras los ataques que ha recibido en los últimos días, pero sin duda, desde este proyecto respetamos el derecho a la prensa.



Francia Márquez

Es un derecho constitucional y hay que reconocerlo, se debe respetar. Me planteo, además, cual es el papel que juegan los medios de comunicación en el presente en una sociedad que tiene que racionalizarse, debe sanarse y debe dar un paso hacia la paz. La libertad de prensa también debe tener el reconocimiento a los derechos humanos, lo digo por los ataques que recibí recientemente de un periodista que me acusó hasta de guerrillera, no podemos ser blanco de injustificadas acusaciones.



Rodrigo Lara Sánchez

Libertad total, hay un periodismo valeroso, hay cosas que no nos gusta, falsas noticias, pero la prensa es fundamental para que el país tenga un equilibrio de poderes, la prensa con total libertad, se debe fortalecer la formación de los periodistas, con ética y profesionalismo para que prime la defensa de la verdad.



José Luis Esparza

El papel de la prensa es fundamental y debe respetarse, se ha convertido en un elemento vital para el ciudadano. La libertad de prensa es un derecho y un ejercicio del cual todos esperamos mucho de ella.



Marelen Castillo

Libertad de prensa total, los colombianos merecen estar bien informados y esa un tarea es vital de los medios de comunicación, ellos ayudan a construir un mejor país.



Carlos Alberto Cuartas

La prensa es un pilar de la sociedad. La prensa debe ser libre. Es tan importante es una democracia que la prensa tenga libertad. En una democracia, el cuarto poder debe contar con todas las libertades.



