Los resultados de las consultas del domingo pasado dejaron algunas certezas sobre las inclinaciones políticas de gran parte de los colombianos, pero también abrieron varios interrogantes sobre las alianzas y las estrategias que deben emprender los candidatos presidenciales para quedarse con el poder.



(Le puede interesar: Así quedaron los votos finales de las consultas interpartidistas)



Hace una semana el país comenzó a jugarse la papeleta presidencial y se dio un primer paso con la elección de tres candidatos a la primera vuelta: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, los cuales representan a sectores de izquierda, derecha y centro –respectivamente– en la carrera por la jefatura del Estado.

Desde ese momento comenzó una segunda etapa, la cual irá hasta el 29 de mayo, cuando será la primera vuelta, en la cual competirán estos tres candidatos y otros aspirantes a llegar a la Casa de Nariño que han hecho sus campañas por fuera de las coaliciones.



Si ninguno de ellos consigue el cincuenta por ciento más uno de los votos, se debe hacer una segunda vuelta.



Lo primero que hay que decir es que las consultas interpartidistas, como mecanismo para la selección de candidatos a la primera vuelta, parecen estarse convirtiendo en una herramienta ideal para las fuerzas políticas y los ciudadanos.



(También: Por partido, estas fueron las votaciones al Congreso tras escrutinio)



En el 2018, los dos candidatos que estuvieron en la segunda vuelta –Iván Duque y Gustavo Petro– fueron seleccionados mediante estas votaciones, las cuales obtuvieron en ese momento 9’669.791 votos, según la Registraduría Nacional.



El domingo pasado, Equipo por Colombia, Centro Esperanza y Pacto Histórico, las tres coaliciones de las que salieron estos tres candidatos, pusieron 12’251.669 apoyos. Es decir, que hubo un crecimiento del 26,7 por ciento entre las consultas de 2018 y las de 2022.



Otra conclusión que parecen haber dejado estas votaciones fue que el país se acercaría nuevamente a una elección en la que predominarían la derecha y la izquierda y que el centro parecería diluirse cada vez más.



Pese a que muchos pensaron que la Centro Esperanza podría sacar una votación relevante, su cifra total (2’287.603) fue un signo de debilidad frente a la izquierda y la derecha.



(Lea: Gustavo Petro: lista de posibles vicepresidentes se reduciría a dos nombres)

Petro, el más votado

Tal y como lo habían anticipado varias encuestas de intención de voto, el senador de origen izquierdista Gustavo Petro fue el precandidato más votado en las consultas. De acuerdo con el escrutinio conocido el viernes, Petro obtuvo 4’495.831 votos en el Pacto Histórico. Esta cifra superó la que había obtenido en las consultas del 2018 (2’853.731) y lo puso en la primera línea de los candidatos presidenciales.



El resultado, además, significó más del doble que el del ganador en Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, quien obtuvo 2’161.686 votos, y fue seis veces más que el que alcanzó Fajardo, a quien respaldaron 723.475 ciudadanos.



Para algunos sectores esta cifra acercaría a Petro cada vez más a la Presidencia, pero lo cierto es que hay algunas realidades políticas que todavía debe superar.



(Además: Congresistas: esta es la millonada que reciben al sumar cada voto obtenido)



En términos de votos, un cálculo inicial de lo que Petro debería obtener para ganar en la primera vuelta sería alrededor de 10 millones de apoyos, algo que, para algunos analistas, no parece sencillo. Este cálculo parte de la votación que se alcanzó en la primera vuelta de 2018, cuando acudieron a las urnas 19’636.714 votantes.



Pero hay elementos que hacen prever que 10 millones de votos, posiblemente, no serían suficientes, ya que el censo electoral ha crecido en alrededor de dos millones en los últimos cuatro años, razón por la cual la cifra que se maneja para el triunfo en primera vuelta en varias campañas está entre 12 y 13 millones de votos.



Ante esto, el incremento de los votos de Petro tendría varios elementos que analizar. Los movimientos de izquierda y varios de centroizquierda que apoyan su candidatura ya están en el Pacto Histórico: Polo, Unión Patriótica, Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) y Alianza Democrática Amplia (Ada), entre ellos.

Ahora viene la difícil tarea de tener que duplicarse siendo los mismos. FACEBOOK

TWITTER

Para Jaime Duarte, docente de gobierno de la Universidad Externado de Colombia, Petro “se muestra como el gran ganador” de las consultas del domingo, pero “también le queda una tarea muy grande, porque creció casi hasta los límites de lo que tiene para ser contado”.



“Ahora viene la difícil tarea de tener que duplicarse siendo los mismos (…) Va a ser muy difícil y ahí entra el hecho de saber negociar”, dijo el experto hablando de la importancia que tomarán las alianzas en este tramo de la campaña.



Una de las pocas organizaciones de izquierda que no está directamente en esta plataforma es Fuerza Ciudadana, un movimiento formado por el actual gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y que sacó para el Senado 417.300 votos.



Y la otra colectividad fuerte con la que podría haber alianzas sería el Partido Liberal, en el cual hay varios sectores que ya están en el Pacto Histórico y que seguramente aportaron a la votación de Petro.



(Otro: Polémica por proyecto de ley que busca regular empalme entre gobiernos)



El liberalismo no tuvo a ninguno de sus militantes en las consultas del domingo y se espera que su inclinación presidencial se defina luego de las reuniones entre su director, el expresidente César Gaviria, y varios candidatos.



Tras esto, según ha trascendido, habrá consultas con la bancada liberal y, posiblemente, una decisión final.



Ante esto, el profesor Duarte considera que en esta etapa “entra la importancia de saber con quién negociar y ahí el fiel de la balanza a todos se les está volviendo el Partido Liberal”.



Aunque ya hubo una primera reunión de Gaviria con Petro, todo parece indicar que hay varios temas en los cuales deben haber coincidencias, especialmente en lo económico.



(Lea: Los barones que ganaron en pueblos donde casi todo el mundo votó)

Y, al día de hoy, no es muy probable que el liberalismo haga acuerdos con las otras coaliciones –Equipo por Colombia y la Centro Esperanza–, pero no se sabe cómo se vaya desarrollando la campaña.

Federico, con una chapa

El candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, que representaría a sectores de derecha y centroderecha, tiene varios desafíos, el primero de ellos quitarse la chapa de ser ‘el candidato del uribismo’.



En los primeros debates de candidatos después de las consultas, los competidores de Fico mostraron que su principal herramienta para combatirlo será esta. Y aunque el exalcalde se inscribió por firmas y ha insistido en que es el candidato “de todos los colombianos”, tendrá que hacer más que eso para que le crean.



El pasado martes, tras la renuncia del exministro Óscar Iván Zuluaga a la candidatura presidencial del Centro Democrático, hubo una reunión clave entre el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del partido, y su colectividad.



(Le sugerimos: Los uribistas que piden apoyar a Federico Gutiérrez a la presidencia)



En ella hubo voces, como la del exministro Fabio Valencia Cossio y la del expresidente del Congreso, Ernesto Macías, que insistieron en que el uribismo debería declarar, de inmediato, su respaldo a Fico.



Uribe parece ser consciente de esta inclinación en su partido. Sin embargo, también tiene claro que esta posición debe ser manejada, como él mismo lo dijo, “con cabeza fría”, precisamente porque sabe que uno de los puntos por los que atacarán a Gutiérrez será decirle que es ‘el candidato del uribismo’.



“Si este partido sale pronto (a decir) ‘nuestro candidato formalmente es Federico’ (dirían) ‘claro, el uribismo, el candidato del uribismo’”, les respondió Uribe a estas voces.



Pese a esto, varios sectores del Centro Democrático ya están con Gutiérrez y el desafío será buscar una estrategia para ir separando su candidatura de esta tendencia y de los críticos del Gobierno Nacional, los cuales señalan al candidato de ser el continuismo del Ejecutivo.



(Para seguir leyendo: 'No se puede aceptar este resultado': Uribe sobre elecciones)

Para superar esto, Fico arranca con 4’145.691 votos de Equipo por Colombia que apoyan su aspiración presidencial.

El temor a Petro

En términos de opinión pública, varios expertos han dicho que una herramienta que podría aprovechar el exalcalde para crecer podría ser el temor que sienten algunos sectores ante una presidencia de Petro.



Propuestas como la transformación del sistema de pensiones y del manejo de la salud, las cuales parecen apuntar a regresar estos dos sectores a la esfera de lo público, no han sido bien recibidas por diferentes sectores económicos del país.

La política definitivamente es de liderazgo y para que un líder sea catalogado como tal necesita seguidores. FACEBOOK

TWITTER

Y un elemento adicional que se asoma en el panorama de la candidatura de Gutiérrez, al igual que en las otras, es la importancia de las alianzas.



Para Catalina Monroy, docente de la Universidad del Rosario, “la política definitivamente es de liderazgo y para que un líder sea catalogado como tal necesita seguidores”. Según ella, esta realidad sigue estando en los “pactos y coaliciones” con sectores partidistas.



En tal sentido, la candidatura de Fico parece tener mayores posibilidades de crecer, tomando en cuenta que un partido como Cambio Radical, que en varios aspectos se identifica con la derecha y la centroderecha, no ha tomado una decisión en materia presidencial y que uno de los suyos –Alejandro Char– respalda a Gutiérrez.



(Además: Cambio Radical y 'la U' trabajarán en una agenda conjunta en el Congreso)



Un eventual apoyo de esta colectividad, que tendría que pasar por un acuerdo con el exvicepresidente y jefe natural de este partido, Germán Vargas Lleras, podría darle un impulso a la aspiración de Fico. Y, hasta donde se sabe, estos acercamientos ya comenzaron.



De igual forma, colectividades como el Partido Conservador y ‘la U’, integrantes de Equipo por Colombia, tienen la oportunidad de mejorar su potencial electoral para la primera vuelta presidencial.



Duarte dice que si bien la votación de esta consulta fue “importante y representativa, no fue la totalidad de la que tienen los partidos que estaban en esta convergencia y que obtuvieron en las elecciones legislativas”.



(También: Germán Vargas Lleras: ¿por qué no se lanzó a la Presidencia?)



“Creo que esto demuestra que no todo elector que vota por el Congreso está totalmente comprometido con sus candidatos presidenciales y a las colectividades les toca comprometerlos un poco más”, dijo Duarte.

Fajardo, el reto mayor

Y en el centro o la centroizquierda Fajardo se ve como el candidato que más tiene que crecer. Los 723.475 votos del exgobernador en las consultas resultaron una cifra ínfima en comparación con los 4’589.696 apoyos que alcanzó en la primera vuelta del 2018 y que lo pusieron al borde de la segunda.



El resultado del domingo mostró un centro debilitado, víctima de sus peleas internas y de su intención de condensar, en una sola convergencia, pensamientos políticos disímiles, como parece haber sucedido con la Centro Esperanza.



(Para leer: Fajardo informa qué harán los otros miembros de la coalición en su campaña)



Sin embargo, esto no significa que Fajardo esté liquidado en la competencia presidencial y en esta segunda etapa tendrá que realizar una labor muy fuerte para recuperarse.



Para ello, su campaña ya tomó decisiones como repartir roles a los precandidatos derrotados y se espera que ahora que no están en competencia entre ellos, la suerte de la Centro Esperanza comience a cambiar.

El voto de los indecisos

Pese a la importancia de las alianzas políticas en esta etapa, tampoco se puede pensar que estás serán las que le darán el triunfo a los aspirantes presidenciales. En el 2018, por ejemplo, el Partido Liberal le puso solo 399.180 votos a su candidato, Humberto de la Calle. Y Cambio Radical alcanzó a ponerle 1’407.840 a Vargas Lleras.



Aunque estas votaciones no son para nada despreciables, se necesita más para crecer y derrotar a los demás candidatos y, ante esto, el otro camino serán las estrategias para asegurar el voto de los indecisos.



A pesar de que las consultas del domingo obtuvieron más de 12 millones de votos, todavía hay entre 8 y 9 millones por conquistar, la mayoría de los cuales no ha decidido su aspirante y se tomará los próximos dos meses y medio para hacerlo.



(Para seguir leyendo: Así quedaría el Senado tras resultados de escrutinio)

Ahora la estrategia de los demás candidatos, con excepción de Ingrid Betancourt, es que están preseleccionando unas fórmulas con el estilo de Francia. FACEBOOK

TWITTER

Otro elemento que parece transversal en las campañas de Petro y Gutiérrez sería los nombres de sus fórmulas vicepresidenciales, los cuales se esperan conocer esta semana.



En relación con esto, la profesora Monroy afirmó que Francia Márquez –quien cada vez se acerca más a ser la fórmula de Petro– “representó un fenómeno electoral” y que su alta votación (785.215) parece estar marcando una tendencia. “Ahora la estrategia de los demás candidatos, con excepción de Ingrid Betancourt, es que están preseleccionando unas fórmulas con el estilo de Francia: que representen comunidades, regiones o que sean afros”, dijo la experta.



En este análisis no se puede dejar de lado que pese a la prelación de las tres coaliciones en la actual elección presidencial, en la competencia hay otros jugadores, como el exalcalde Rodolfo Hernández, quien aparece, al menos en las encuestas, como uno de los más importantes. Aunque sus opciones de triunfo parecen remotas, el caudal electoral que obtenga sería clave en una segunda votación.



Así las cosas, todo parece indicar que los resultados del domingo son apenas el inicio de esta segunda etapa de la elección presidencial y que de los movimientos que hagan los candidatos en las próximas semanas dependerá, en gran medida, su chance de triunfar.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA

En Twitter: @juanfvalbuena

Escribanos a: fraval@eltiempo.com