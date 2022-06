Alfonso Prada, jefe de debate del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, afirmó este jueves que “no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate” con el senador de izquierda.



Las palabras de Prada se dieron después de una fallida reunión entre las dos campañas, en las instalaciones de RTVC, en la que se buscaban definir las reglas de juego del debate entre los dos candidatos antes de la segunda vuelta presidencial.



“Lo que hemos comprobado es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate. No llegó ninguno de sus compromisarios, no llegó absolutamente ningún tipo de razón, de tal forma que verificamos que no hay ningún tipo de voluntad para hacer el debate”, afirmó Prada frente a las instalaciones de la televisión pública colombiana.



En la mañana de este jueves el ingeniero aceptó el debate, pero planteó algunas condiciones, entre ellas que sea en Bucaramanga, que las respuestas duren 5 minutos, que haya 20 temas puntuales y que las moderadoras sean las periodistas Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jésica de la Peña.

No asistieron presencial ni virtualmente delegados campaña Rodolfo Hernandez a reunión que convocó campaña @petrogustavo en RTVC, para organizar el debate. Acatamos decisiones judiciales que además son útiles para los colombianos. Hernandez no quiere el debate. Solo sillas vacías pic.twitter.com/RD0xgfdnye — Alfonso Prada (@alfonsoprada) June 16, 2022

En respuesta, Prada reiteró que la campaña de Petro se someterá “a las condiciones y a las reglas que defina el sistema público RTVC” en temas como “tiempos de intervención, duración del debate” y “ciudad en que se quiera realizar”.



El jefe de debate de Petro se declaró a la espera de una comunicación de la campaña de Rodolfo Hernández en la tarde de este jueves para avanzar en la realización del debate y en sus reglas de juego.



