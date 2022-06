Demandas en la Fiscalía General de la Nación y recursos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos anunció la campaña del candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, tras conocerse los videos de varias reuniones de sus asesores.



En las grabaciones se ve, por ejemplo, al senador Roy Barreras y a otros impulsores de la campaña de Petro hablando sobre algunos de sus rivales, como el exministro Alejandro Gaviria y el exgobernador Sergio Fajardo.



En una de ellas aparece el propio Petro escuchando lo que dice Barreras, quien habla de “dividir al centro” y “atacar” a diferentes aspirantes a la jefatura del Estado.



En respuesta a estas filtraciones, Alfonso Prada, otro de los jefes de debate de Petro, anunció que habrá denuncias ante las autoridades.



“Estas filtraciones tienen una clarísima intencionalidad política. Son viejas. Una es de hace 10 meses, otra de hace dos meses, y la pregunta que se hacen los colombianos y, obviamente, nosotros, es, ¿por qué las publican solo a 10 días de las elecciones?, porque tienen la intención de influir en la voluntad política de los colombianos”, afirmó Prada.

La campaña ha sufrido la entrega de horas de grabaciones de propuestas de activistas, las decsiones del comité de estrategia nunca las publicarán que siempre fueron convocar a todo el Centro de la Esperanza a una consulta común.



Ahora vamos hacia una gran acuerdo Nacional. https://t.co/Hdmvww0Nm0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2022

El excongresista también afirmó que “estas conversaciones filtradas están sacadas de contexto” y que “publican solamente pedacitos que les conviene para no mirar la totalidad de la grabación”.



Agregó que “en las publicaciones que hacen no hay una sola mala palabra, no hay un solo ataque. Hay análisis individuales, de carácter estratégico, revisando cómo se van a mover los otros candidatos y cómo se podría mover la campaña frente a ellos”.



“En estos diez días vamos a pedir todas las medidas y garantías necesarias y el acompañamiento internacional para que podamos desarrollar nuestra actividad de campaña, en este remate, de forma democrática, transparente y con la reserva que deben tener las deliberaciones internas de cada campaña”, dijo.



