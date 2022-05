El candidato de Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, estuvo ayer en Ibagué, Tolima. Montando en chiva tolimense y en compañía de su fórmula vicepresidencial, Rodrigo Lara, el candidato arribó al parque Manuel Murillo, en donde lo esperaban miles de personas congregadas.



El candidato destacó que en un gobierno suyo van a jugársela toda por el agro y el campo.



“Colombia no necesita más revoluciones armadas, Colombia lo que necesita es la revolución del agro y del campo, generar empleo, oportunidades”.



Afirmó que en su gobierno el Banco Agrario no dará utilidades, pues propone que preste con una tasa del cero por ciento de interés a los campesinos.



Dijo que hay que mirar la rentabilidad social de algunas instituciones, sobre todo las del Estado: “Que esa inversión retorne en términos sociales. Darles la garantía a nuestros campesinos de que van a estar bien; que nuestros jóvenes no se tengan que ir del campo, porque ven que sus papás o sus abuelos no pierden plata en los cultivos”.



Una de las principales propuestas del programa de Gobierno del candidato es “la revolución del campo”, que tiene una estrategia basada en el crédito masivo y de fácil acceso para los campesinos.



Llegamos a Ibagué con @Rodrigo_LaraS 🇨🇴🇨🇴💪🏻!!! Desde las regiones es como vamos a construir un país diferente, en orden y con oportunidades. #FicoUneAColombia pic.twitter.com/d3XD4nxH5W — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 20, 2022



Además, indicó que para que el campo sea rentable pondrá al SENA a formar a 2 millones de estudiantes en aspectos tecnológicos y agropecuarios que permitan mejorar los cultivos y la productividad.



“Necesitamos agricultura de precisión con tecnología y que nuestros jóvenes se queden para administrar el campo, generando exportaciones de productos como maíz y trigo, tenemos que generar más oportunidades para ellos”, explicó.



En su estrategia para el campo también propone aumentar a 3 billones el presupuesto para las vías terciarias, construir distritos de riego y producir fertilizantes e insumos en el país para no depender de las importaciones y de los precios internacionales que ahora mismo han encarecido la producción de alimentos.



