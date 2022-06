El dos veces alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, anunció este viernes su apoyo a la campaña del candidato presidencial y líder del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Mockus expuso varios argumentos por los cuales se irá con Petro en la segunda vuelta del próximo 19 de junio.



(Le recomendamos: Gustavo Petro habla sobre el rol de la mujer en debate feminista)

Estas son la razones de Mockus:



(Lea: Rodolfo Hernández reavivó la polémica por sus comentarios sobre las mujeres).



1. Porque confío en que la prioridad de su gobierno será proteger los derechos y las libertades. Esto requiere aprender, proponer y escuchar.



2. Colombia necesita ánimo, y para ello debe recordar y proteger las iniciativas y los avances que se han hecho en los últimos años.



3. Porque no podemos equivocarnos y no habrá opción: el desarrollo debe hacerse alrededor del cuidado del agua y de la naturaleza.



4. Porque su gobierno fortalecerá la democracia: la fuerza del Pacto Histórico

no está en propuestas de poder, sino en el compromiso, con la escucha y la participación de los colombianos. Porque representa la posibilidad de moverse hacia una política cuya prioridad, es buscar una manera de vivir mejor, en lo colectivo y una manera de actuar, desde la empatía, tan adormecida en este país.



(Lea también: CNE le abre investigación a la campaña de Iván Duque en 2018)



El apoyo de Mockus a Petro es muy significativo ya que este ha sido uno de los líderes más importantes del partido Alianza Verde, precursor de 'la ola verde' en el 2010 cuando Mockus fue contendor junto a Juan Manuel Santos.



Actualmente los apoyos de la Alianza Verde se encuentran divididos: mientras Ariel Ávila y Antonio Sanguino se fueron con Gustavo Petro; Catalina Ortiz y Carlos Amaya se fueron con Rodolfo Hernández. Igualmente lo haría Sergio Fajardo, quien últimamente ha estado muy cercano a la campaña de Hernández.

POLÍTICA