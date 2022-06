Ángel Becassino, estratega político de la campaña presidencial de Rodolfo Hernández, se pronunció luego de que se diera a conocer la interrupción de una mujer en una entrevista del candidato con el medio de comunicación estadounidense Telemundo.



"Como dice el entrevistador, el ingeniero estaba dispuesto a responder. Entró una persona que no pertenece a la estructura de la campaña. Que en mi caso particular no sé quién es, pero sospecho que es de la gente que está apoyando la candidatura de Rodolfo en Miami y fue la que provocó ese incidente. Pero solamente eso, ninguna voluntad de no responder de parte del ingeniero", explicó Becassino.



Como lo dice Becassino, el periodista Rogelio Mora-Tagle trinó luego de que se publicó el video: "Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con el Rodolfo Hernández: el Candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido, en ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo. #LasCosasComoSon".



Cuando el periodista y Hernández estaban dialogando, este le preguntó: "Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción, sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por celebración de contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso?".

Hernández responde y dice: "No me metieron uno, 200 procesos". En ese instante, entra una mujer que le dice al presentador "Listo, ya" y reclama que ya no tienen más tiempo para la entrevista.



"Pero deja que responda eso y nada más, porque o si no queda inconcluso, por favor", dice Mora-Tagle.



Hernández se levanta de su silla del set y dice "Yo no debo nada, tengo el alma limpia pues contestemos y cortamos", asegura. Luego, en cámaras, le dice al periodista "Usted no puede pretender, Rogelio, hacerme esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle. Yo no me he robado un peso, no me lo he robado y nunca me lo robaré", concluye.



Por otro lado, la campaña de Hernández también anunció que no hay ningún coordinador internacional ni alguien que represente o sea vocero oficial de la campaña del candidato fuera de Colombia.



"Alfred Santamaría y Tatyana Janer se están atribuyendo cargos y funciones que no les corresponden. En la ciudad de Miami no hay jefe de prensa. Cabe resaltar que la campaña presidencial de Rodolfo Hernández se coordina desde Bucaramanga, Santander, y la agenda de medios es manejada por Claudia Aceros y la directora de comunicaciones Luisa Olejua", dijo el equipo del ingeniero Hernández a través de un comunicado.





REDACCIÓN POLÍTICA