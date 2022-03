El debate entre los aspirantes a la vicepresidencia mostró una coincidencia para ponerle un punto a las continúas negociaciones con actores armados: en el próximo gobierno habrá una apertura para sentarse a conversar, pero no con grupos que apelen al terrorismo. Palabras más, palabras menos, esta es la conclusión a la que llegaron los ocho candidatos que forman las llaves de quienes aspiran a gobernar entre 2022 y 2026.

Fue durante el Primer Gran Debate con las fórmulas a la vicepresidencia Colombia vota 2022 de la gran alianza digital EL TIEMPO y Semana.



Así, por ejemplo, se mostró enfática Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro quien se mostró tajante al afirmar que en un hipotético mandato del Pacto Histórico "no se negociará con terroristas". Una apreciación que compartieron sus rivales, entre ellos Rodrigo Lara.



Sin embargo, ella sí dijo que la manera de buscar la reconciliación es buscar salidas negociadas con los actores armados tal como se hizo con las Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.



En esta línea, Lara recordó que el votó sí en el plebiscito -un hecho que también ha reivindicado Federico Gutiérrez, ambos de la coalición Equipo por Colombia- y que apoyó la implementación de los acuerdos de paz cuando era el alcalde de Neiva.



Su declaración tiene dos consecuencias: la primera es que es evidente los puentes que quieren tender esta opción política los votantes de centro. Se trata de una necesidad para poder crecer en su intención de ir a la segunda vuelta. Sin embargo, el interrogante es: ¿Qué pensará el uribismo radical que basó en su rechazó a los acuerdos y al plebiscito tanto la campaña para llevar a Iván Duque al poder?



Es muy posible que eso le reste apoyos, pero también los muestran como unas figuras pragmáticas que saben que echar marcha atrás en éstos es muy difícil por la velocidad que adquirieron debido al blindaje internacional y en particular de parte del Gobierno de Estados Unidos.



Para Gutiérrez es muy difícil mostrarse enfático y poner una barrera con el Centro Democrático, que precisamente en estos días evalúa a que candidato apoyar.



Aunque con la elección de Lara como su fórmula vicepresidencial ya se decantó por acercar al centro y así buscar que no lo vean como el candidato del continuismo en especial en un tema tan sensible como es la búsqueda de la paz.



Entre los 'vices' quedó en claro que hay una emocionalidad latente por los dolorosos hechos recientes en Bogotá en el que perdieron la vida dos niños. Con estas acciones, por lo dicho por ellos, no habrá ninguna conversación. "Hay que enfrentarlos con el poder del Estado", fue la opinión mayoritaria.





POLÍTICA