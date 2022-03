Este jueves regresó al país el candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien viajó a Europa el pasado 13 de marzo para encontrarse en el Vaticano con el papa Francisco.



El exalcalde de Bucaramanga se ha perdido los últimos debates debido a que había estado buscando votos y haciendo turismo en Roma, Barcelona y Madrid.



Tras su llegada al país, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, le envío un mensaje por Twitter que podría sugerir que la campaña de Sergio Fajardo está buscando unirse con el ingeniero.



"Volví ¿me extrañaron?", escribió el candidato presidencial en su cuenta de Twitter, a lo que Lozano - muy cercana a la campaña del exgobernador - le respondió: "Sí! Mucho! Querido Rodolfo Hernández, ¿cuándo tomas café con Sergio Fajardo?".



Lo cierto es que Fajardo sí está buscando unir a la mayor cantidad de sectores posibles. Tras declararse ganador de la consulta de la Coalición Centro Esperanza, el exgobernador de Antioquia dijo que su campaña se iba a enfocar en mejorar los resultados de su grupo político, que con cerca de 2'300.000 votos, fue la consulta interpartidista que contó con menos electores.



La estrategia que planteó se basa en atraer a las personas que no participaron en la jornada electoral a votar por su propuesta política. Según la Registraduría, hubo 20 785 120 de abstencionistas en los comicios del 13 de marzo.



Rodolfo no hace parte de ninguna de las tres consultas interpatidistas que se midieron en las urnas a mediados de este mes, por lo que, parte de las personas que no votaron por las coaliciones podrían ser electores del ingeniero.



Además, ambos candidatos aparecen muy cerca en intención de voto. De acuerdo con la última encuesta realizada por YanHaas, Hernández es el tercero en la carrera presidencial, con un 11 por ciento, mientras que Sergio Fajardo se ubica de cuarto, con el 10 por ciento.



Lo cierto es que una alianza entre ambos podría ser difícil de cocinar, ya que el exalcalde de Bucaramanga ha sido enfático al asegurar que irá solo hasta la primera vuelta presidencial, que se lleva a cabo el 29 de mayo.



