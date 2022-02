El precandidato presidencial del Pacto Histórico y líder religioso Alfredo Saade habló con EL TIEMPO sobre algunas de sus propuestas, qué pasará si queda de segundo en la consulta de esta coalición y cuáles serían sus primeras acciones si es elegido Presidente de la República.



(En otras noticias: ¿Por qué Miguel Uribe ataca a Alcaldesa por gestora relacionada con paro?)

¿Qué opina de los apoyos que ha recibido desde Colombia Justa Libre?

Comenzamos en Cali, donde las bases del partido han tomado la decisión de unirse a mi campaña, así va a suceder en algunos municipios de la costa Atlántica y el oriente del país. Creemos que las bases se han dado cuenta que tienen la oportunidad de ser representados por un cristiano como yo y han tomado la decisión de acompañarme. Es un tema muy parecido a lo que está sucediendo en el partido Liberal con Gustavo Petro, donde, aunque las directivas no han tomado decisiones, las bases han comenzado a seguirnos.



Colombia es un Estado laico y usted representa a los cristianos y a las Iglesias. ¿Cómo sería su Gobierno si llega a la Presidencia?

Nosotros tenemos claro que los países se Gobierna con una constitución, con las leyes y siendo respetuosos con los derechos humanos. Yo soy muy respetuoso de las leyes, además, soy abogado y tengo mi formación jurídica. Hay que tener claro que la Biblia es un pacto que es íntimo. Eso hace parte del espíritu y de la intimidad. Ese pacto con Dios es el que lleva a las personas a caminar de acuerdo con unos principios y creencias. Aunque la palabra de Dios guía mi actuar, si yo llego a la Presidencia yo me ceñiría únicamente sobre la Constitución y las leyes. No es posible salirse de ese marco jurídico.



¿Pero va a haber algún decreto en favor de las Iglesias o de la comunidad cristiana?

La libertad de culto está dada en la Constitución del 91 y Colombia tiene que seguir fortaleciéndola, pues les permite a los católicos, mormones, cristianos, evangélicos e, incluso, a los que no creen, poder caminar y dirigirse.

Lo de Piedad es una cortina de humo para esconder todo lo que Aida Merlano, condenada también por corrupción, ha denunciado sobre Alex Char FACEBOOK

TWITTER

Usted dice que aspira a un gran movimiento cristiano progresista. ¿A qué se refiere?

El progresismo se está moviendo en todo el mundo. Es un gran movimiento que consiste en que aquellos que creemos que tenemos que edificar naciones a través de la justicia social podemos caminar haciendo ese gran movimiento progresista cristiano. La justicia social es la que nos mueve. Tener unos fundamentos inamovibles de rectitud, transparencia, honestidad y amor al prójimo.



¿A qué se refiere cuando dice que el país debería “darle la espalda al capitalismo”?

Me refiero al capitalismo salvaje. Yo creo que tenemos que entrar a un capitalismo social, donde las riquezas lleguen también a las manos de las personas que lo necesitan. Hoy tenemos un capitalismo salvaje, socio de la corrupción y de las mafias corruptas que gobiernan a la nación. Eso es lo que hay que acabar. Hay que revisar los TLC que le han hecho daño al país. Mire los paperos, hoy día abandonando sus parcelas porque la importación de insumos les ha hecho un daño garrafal. 600 mil empresarios quebrados en el Gobierno de Iván Duque. En fin. Hay que volver a mirar a las costas, porque se nos olvidó que el mar está ahí. Volver a mirar a las fronteras, porque se nos olvidó que están ahí.



¿Pero usted ayudaría al empresariado?

Claro. Yo soy amigo de los empresarios. Yo creo que son ese combustible que mueve el país y en mi Gobierno tendrán un respaldo. El empresario que genera riqueza y empleo para el país, no el empresario máquina de guerra y asesinatos ni componendas con grupos al margen de la ley. Esos tienen que irse presos.



¿Cuál sería su primer decreto si llega a la Presidencia?

El 8 de agosto, con el favor de Dios, estaré dando orden para sentarnos con los grupos al margen de la ley que le hacen daño al país, como el Eln, el clan del golfo, narcotráfico. Hay que sentarse a organizar todo un proceso para que el país empiece a construir la paz. Dentro de ese mismo tema inmediatamente arreglaré las relaciones con Venezuela para poder empezar a industrializar las fronteras especialmente de Cúcuta, que necesita ser industrializada para que el desarrollo entre nuevamente por esa parte del país.

#Hilo

Hoy la Corte ha tomado la decisión de despenalizar el aborto. Debemos buscar en conjunto, como sociedad, la protección de la vida de todas las mujeres y procurar siempre el embarazo deseado. Sabemos en todo caso que nuestro horizonte es evitar más muertes...sigue — SAADE PRESIDENTE 🇨🇴 2022⚖️ (@ALFREDOSAADEV) February 21, 2022

¿Cómo seria ese dialogo con los grupos guerrilleros si actualmente no hay voluntad de cambio?

El primer paso, abrir la puerta. El segundo paso, si no aceptan, pues hay que ejercer la fuerza del Estado que la Constitución ordena.



¿Qué otros tres cambios haría en su Presidencia?

En general, grandes cambios a la salud. Es necesario acabar con toda esa corrupción que hay en la salud. Se convirtió en un negocio y no en una visión de salvaguardar la vida. Grandes cambios en la educación, tenemos que volver a la educación netamente gratuita, teniendo la oportunidad de que las personas puedan ingresar a sus estudios tanto primarios como universitarios. Y hay que reformar el tema de la justicia y la política. Tenemos que hacerlo, tenemos que acabar con la corrupción política y la corrupción en la justicia.



¿Cómo sería esa reforma?

El primer cambio es reformar la manera como se escoge el Fiscal, Procurador y Contralor general de la República. Que se acabe ese maridazo corrupto entre los congresistas y la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Es un maridazo corrupto que existe porque se le entregan las cuotas burocráticas en las regiones entonces terminan siendo dueños de la corrupción y dueños de quienes lo podrían juzgar.



Hablemos un poco mas de cómo va su campaña...

Una persona como yo, que no tiene maquinarias ni grandes sumas de dinero, miro el repunte que hemos presentado y creo que tenemos una gran opción. Humanamente sería imposible ganarle a Gustavo por su recorrido, lo que él genera, las pasiones que genera y tanto tiempo dentro de la política. Pero sí vemos una gran oportunidad de ser el segundo y eso nos llevaría, si tenemos una gran votación, a ser el vicepresidente.



¿Está seguro de que ese pacto de que el segundo de la consulta sería la fórmula vicepresidencial se va a respetar?

Yo siempre he dicho lo siguiente y es la primera vez que opino de esto: los lugares usted se los gana, nadie se los regala. El 13 de marzo el pueblo nos dirá quién será el vicepresidente con una gran votación. Hay que esforzarse para sacar un millón, dos millones de votos. Hay que esforzarse para quedar de segundo pero un segundo robustecido, visible, que el que quede de primero diga ‘Wow, este que quedó de segundo merece ser mi vicepresidente por lo que representa’. Pero no con exigencias, ni esas alaracas que han armado. Me he puesto a leer lo que ha pasado esta semana y me entero de que se agarraron por los pelos, que uno le gritaba que no era el dueño del partido y el otro contestaba. Uno los espacios se los gana. Preocúpese por sacar una votación robusta y aunque la obtenga, mantenga una puerta abierta al dialogo con el que gane. Usted no puede estar dentro de un grupo tratando de exigir y dividir. Imagínese, yo que propongo un dialogo nacional de restauración social, de amor, de paz; he propuesto hasta dialogar con Álvaro Uribe, que hay que dialogar con los contrarios, aún con los que han asesinado. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar dentro de una coalición de cinco personas? Creo que los espacios se ganan y el 13 de marzo el pueblo dirá si dentro de la coalición está el vicepresidente o si tenemos que salir a buscarlo fuera.

Creo que tenemos que entrar a un capitalismo social, donde las riquezas lleguen también a las manos de las personas que lo necesitan FACEBOOK

TWITTER

¿Usted quien cree que son esas personas que dividen dentro del Pacto?



Bueno y ¿usted no lee prensa?



Francia Márquez ¿por ejemplo?



No, lea los titulares, déjeme quieto, a mi me gusta vivir en paz.



¿Y usted cree que le puede ganar a Francia, que ha estado varias veces de segunda en las encuestas?

Bueno, sí, cuando uno está en una competencia lo básico es levantarse todos los días pensando que le puede ganar a todos ¿no? Incluido a Gustavo Petro.



Pero usted me dijo que creía que era humanamente imposible ganarle a Gustavo Petro…

Yo veo posible ganarles a los contendores que están después de Petro. A todos.



¿Cómo es eso del dialogo nacional que propone?

Yo propongo un dialogo nacional de paz. El país tiene que entrar a la reconciliación, unos con otros. Nos odiamos mucho, hay mucho odio en la calle infundado por un guion montado por los gobiernos de los últimos 25 años, porque les conviene que nos odiemos. Ahora hay que montar muy bien la estrategia de reconciliación. Hay que pedir perdón por las muertes, por robarse los recursos de los pobres. Además, tiene que existir la no repetición. La justicia, la paz, la restauración, la verdad y la no repetición tienen que encontrarse. Esa es la gran oportunidad que busco para el país.



¿Por qué está de acuerdo con que Piedad Córdoba siga con su candidatura después de los señalamientos en su contra? ¿No cree esto afecta al Pacto Histórico?

¿Y usted no cree que los señalamientos que hay en contra de Alex Char afectan al país, a la nación y a una zona como el Caribe? Lo de Piedad es una cortina de humo para esconder todo lo que Aida Merlano, condenada también por corrupción, ha denunciado sobre Alex Char. Hasta dijo que presuntamente la mandaron a matar. Lo de Piedad es cosa juzgada en el 2019, están llamados a pagarle una indemnización. Sostengo que ella debe mantenerse en su candidatura y campaña.

En otras noticias de política

Las denuncias que tienen revuelta la campaña política en Caldas



Piedad Córdoba se queda en el Pacto Histórico



LAURA CAMILA VARGAS

REDACCIÓN POLÍTICA