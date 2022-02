Álex Char dijo que en caso de ser electo presidente su primer acto de gobierno será pedir en extradición a la prófuga excongresista Aída Merlano con quien tuvo una relación sentimental y que ahora lo acusa de delitos electorales. Tras su posesión, lo haría “en 15 minutos".

“Sí, lo haría 15 minutos después de que me posicionara”, dijo. “Ella debe volver, debe responderles a los colombianos por sus delitos”, argumentó



Char hizo el anuncio en entrevista con Noticias RCN. “Mirando a los ojos a los colombianos con toda la tranquilidad del mundo: si yo tuviera alguna duda, algún dolor, algún problema, ni siquiera estaría aspirando a la presidencia… En su juicio, ella nunca presentó nada (pruebas) y la condenaron. La justicia falló”, dijo al responder que está tranquilo con las acusaciones que lo señalan.



“Es una prófuga de la justicia que hoy le trabaja a Venezuela con la izquierda colombiana haciéndole daño un mes antes de las elecciones a un candidato que tiene cómo derrotarlos. ¿Ella no defiende a Maduro?, ¿y con quién está Maduro en Colombia? Todos lo saben”, argumentó.



Char estuvo ausente del debate organizado con todos los integrantes de la Coalición Equipo por Colombia de la gran alianza digital de EL TIEMPO y Semana.



Su atril permaneció vacío porque él estaba invitado y se esperaba su presencia.



Precisamente en la entrevista con Noticias RCN dijo el por qué a él no le gustaba ir a los debates: “



“A mí me gusta esa entrevista en la calle, que me consume tiempo. Estar con las comunidades, con los estudiantes, con los empresarios y la gente necesitada. Con ellos tengo entrevistas y debates permanentemente”.



El aspirante habló sobre varios temas, entre ellos las acusaciones en contra del llamado Clan Char.



“Hay quienes dicen que los Char arreglan todo con plata en este departamento y en el país, ¿qué les responde?”, se le inquirió.



“Nosotros somos una familia que vino hace más de 70 años a generar progreso, empleos, oportunidades, de eso que necesitamos muchos en Colombia. Yo vivo orgulloso de mi familia, es un legado que respeta mucho la gente que nos conoce, quienes no nos conocen, dicen eso”.



“Ahora, frente al tema electoral, usted dijo que le parecía que Óscar Iván Zuluaga no debería entrar en el Equipo por Colombia, ¿se arrepiente de haber digo eso?”, se le señaló.



“Yo he tenido una posición clarísima de que no, porque cuando se formó el Equipo por Colombia, éramos unos ejecutores, unos alcaldes que hemos transformado ciudades y queríamos que los que llegaran tuvieran el mismo perfil”.



Aunque matizó al decir que “esperemos ese momento” a lo que ocurrirá después de las consultas, para evaluar si hay espacio Equipo por Colombia se acerque al Centro Democrático?



Y eso sí reiteró que mantiene una buena relación con el expresidente Álvaro Uribe. “Insisto, este es un tema que nunca llegó a la colegiada. Todos tenemos posiciones al interior de la coalición. Toda mi admiración por él”.



Aída Merlano ha hecho graves acusaciones contra Char: “Me dijeron que me iban a ayudar, que no querían problemas. Que lo único que buscaban era que yo guardara silencio y me fuera mientras me solucionaban los líos jurídicos en Colombia", dijo sobre su fuga.



"Prometieron 20.000 cosas y pensé que cuando me declararan inocente podía volver y no pasaba nada. Eso fue lo que creí. Pero no entendí nunca que lo que realmente querían era sacarme para posteriormente asesinarme”, aseguró.



“El plan era matarme en una finca en Valledupar y dejarme enterrada en el Cesar”, denunció.



POLÍTICA