La adhesión, los apoyos y hasta los encuentros del exministro de Salud Alejandro Gaviria siguen causando escozor al interior de la Coalición Centro Esperanza a menos de 20 días de las consultas para elegir el candidato presidencial. El hecho, que es analizado hoy en EL TIEMPO en un artículo titulado "Los apoyos y citas de Alejandro Gaviria que incomodan a la Coalición", tuvo un nuevo escalamiento en las últimas horas.

En un debate en el Canal Caracol, se les preguntó a a los precandidatos sí harían coaliciones con los partidos tradicionales en la segunda vuelta. La respuesta en su mayoría fue por el no: Juan Manuel Galán, Jorge enrique Robledo, Carlos Amaya y Sergio Fajardo.



“La elección más libre que hay en Colombia es la de la segunda vuelta. No se necesita de ningún partido, se necesita de las personas, la forma como vamos a llegar a ese momento y convocar a la ciudadanía para que tome la decisión libremente”, argumentó Fajardo.



“Eso es una característica de nosotros. Está en la esencia de este proyecto. Y así quedó acordado cuando al proyecto ingresó, o sea unió a él mediante un acuerdo, Alejandro Gaviria", añadió el exgobernador de Antioquia.



"Eso quedó perfectamente claro y hace daño a este proyecto cualquier decisión de cualquiera de sus miembros que mande el mensaje equivocado en esta decisión. Aquí hay un proyecto anti las políticas de Iván Duque, pero también anticlientelista y anticorrupción. Eso hay que dejarlo perfectamente establecido”, agregó Fajardo.



“Pues a mí papá lo asesinaron en el Nuevo Liberalismo por defender unas ideas y unos principios en política que es que no todo vale en política y que uno no puede hacer alianzas con estructuras mafiosas, clientelistas, de compra de votos, de clanes políticos que realmente no permiten que el país pueda avanzar en los temas sociales y en los temas de transformaciones”, dijo, por su parte, Galán.



En cambio, el candidato de ‘Colombia tiene Futuro’, Gaviria, justificó su interés en recibir algún tipo de apoyo con los partidos tradicionales en la segunda vuelta.



“Uno tiene que tratar de ser abarcador, tiene que tratar de unir, hay que conversar con todo el mundo. A mí me impresiona de alguna manera que este país fue capaz de conversar con las Farc, pero que ahora le quiere cerrar las puertas e incluso hablar con líderes políticos que piensan distinto y que representan algo distinto”, dijo Gaviria.



En el debate Gaviria también fue cuestionado por recibir el apoyo del exgobernador de Cundinamarca Jorge Rey quien tiene una gran estructura política en el departamento e incluso algunas investigaciones en la justicia.



“Yo he hablado con él. No hay ninguna componenda, no hay ninguna alianza política, ningún tipo de acuerdo burocrático clientelista, ninguna expectativa de cargo en el Gobierno. Es totalmente transparente y eso pasará después del 13 de marzo como creo que yo voy a ganar la consulta de la coalición Centro Esperanza y así será también para gobernar. Él me comentó de alguno de los cuestionamientos que se le han hecho y me parece que es una conversación franca y yo creo en las explicaciones que me dio”, respondió Gaviria.



El exministro de Salud, exhibió su hoja de vida para destacar que él no tiene ninguna investigación por corrupción mientras que señaló a Fajardo y le dijo que él sí.



“Yo quiero volver a insistir en que yo tengo las credenciales anticlientelistas más grandes que hay aquí. Sergio, yo no tengo ninguna investigación, usted si tiene muchas investigaciones. Usted no puede simplemente cuestionar mi posición ética simplemente porque personas que confían en mí han hecho un apoyo. Eso parece más bien el miedo a perder una disfrazado de una preocupación ética”, sostuvo Gaviria.



“Mire, Alejandro, ya todos ustedes realmente, ya lo dije al comienzo: yo llevo 22 años en esta batalla política. Y cambiamos la política. (...)Yo tengo muchas investigaciones. Y son los corruptos los que me han tratado de sacar, pero por todas y cada una de ellas he respondido. (...) No hay ni una sola persona que puedo decir que yo le he entregado un puesto, que yo le he entregado un contrato, o que he movido algo para que alguien más se beneficie. Por eso he puesto la cara, y por eso estoy preparado para gobernar”, concluyó Fajardo.



