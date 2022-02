Alejandro Gaviria, aspirante presidencial y miembro de la Coalición Centro esperanza, defendió este lunes los apoyos recibidos en su campaña política y reiteró que él no ha hecho cuestionables alianzas: “Tengo la conciencia tranquila”, dijo.

Gaviria ha sido objeto de fuertes comentarios por parte de su compañero de Coalición, Jorge Enrique Robledo. "Es un hecho notorio entonces que Alejandro Gaviria violó los acuerdos y destruyó la confianza en los que se fundamentó la Coalición Centro Esperanza, con lo que también les dio fin a los compromisos adquiridos", dijo la semana anterior.



En la mañana de este lunes, el exministro de salud, en diálogo con La W, respondió también a los señalamientos del periodista Daniel Coronell que en la misma emisora dijo que una masiva manifestación de este fin de semana fue impulsada por el exgobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey.



“Este fin de semana, el exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, conoció varias plazas públicas llenas”, dijo el periodista.



“Había cientos de personas organizadas que gritaban en coro “Sí se puede”, llevaban avisos que decían “Funza presente”, “Mosquera presente” o “Alejandro presidente””.



“Gaviria, que hasta ahora no había tenido la oportunidad de dirigirse a una plaza llena, no lo podía creer”.



“Lo único malo es que se trataba de una manifestación prestada, ajena. Esa gente no estaba ahí por el profesor Gaviria. El verdadero dueño de la entusiasta muchedumbre, que fue transportada de plaza en plaza a conveniencia, es el cacique político de Cundinamarca, el exgobernador Jorge Emilio Rey”, dijo Coronell.



Gaviria respondió. “Él hizo un apoyo, yo no hice ninguna alianza, ninguna componenda, ni ningún arreglo clientelista. Fue un apoyo sin ninguna condición”, enfatizó.



Y a pesar de las peleas internas en la coalición, y “de las imperfecciones de la política”, Gaviria se mostró tranquilo y aseguró que está concentrado en ganar la consulta del 13 de marzo.



“Yo creo que participar en esto es un buen ejemplo para la democracia colombiana, nosotros estamos sumidos en la peor crisis de confianza en una generación y yo también estoy dando ejemplo y lo voy a decir claramente: yo tengo mi conciencia tranquila, es el más grande lujo que puede tener una persona. Aquí estoy tratando de aportarle a la democracia”, dijo.



Sin embargo, sí aseguró que hay hipocresía por parte de algunos de sus compañeros de coalición.



“Si uno mira, porque yo creo que hay un poco de hipocresía en todo esto, muchos de los candidatos tienen personas que uno podría llamar de la política tradicional, hay en todas las campañas sin excepción”, señaló.



En su cuenta de Twitter, Gaviria mostró su entusiasmo por el recibimiento en las manifestaciones. "Gracias a todas las personas que me acompañaron el día de hoy. Fue emocionante estar en la Provincia Sabana de Occidente con la gente de Mosquera, Funza, Madrid, Facatativá y Bojacá.", dijo.



POLÍTICA