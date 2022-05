El exministro de Salud, Alejandro Gaviria, salió a aclarar los rumores que señalaban que había traicionado al candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, por estar considerando unirse al aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro.



La polémica se desató después de que se conociera un apartado de un articulo del diario británico 'Financial Times', en el que aseguraba que en un escenario hipotético de una segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y el continuismo, podría ser mejor que ganara el primero pues la gente en Colombia estaba "demandando el cambio".



Tras desatarse una polémica por su declaración, Gaviria salió a aclarar que su candidato presidencial seguía siendo Sergio Fajardo, por lo menos hasta la primera vuelta presidencial.



"Quiero decir de manera clara que mi candidato a la presidencia es y sigue siendo Sergio Fajardo. Desde que Sergio ganó la consulta de la coalición Centro Esperanza he cumplido mi palabra y he estado siempre a su disposición como director programático de su campaña", dijo el exrector en un video publicado en la cuenta de su movimiento Colombia Tiene Futuro.



Y añadió que esto no solo obedece a una "obligación legal" sino también por una "convicción personal profunda sobre el futuro de nuestro país".



"Tal y como lo han reconocido los mismos colegas de la coalición Centro Esperanza, siempre he estado comprometido con la propuesta de un centro político fortalecido en Colombia", dijo.



Así las cosas, contó que este fin de semana estará en Medellín, en Rionegro y en Bogotá, trabajando "de la mano de Sergio Fajardo por este propósito que nos une".



De este modo, finalizó invitando a los colombianos a votar por el exgobernador de Antioquia.



“Mi candidato a la Presidencia es y sigue siendo @sergio_fajardo”: Alejandro Gaviria, @agaviriau pic.twitter.com/OTRkDPqclm — Colombia Tiene Futuro (@Colombiafuturo_) May 20, 2022

¿Qué dijo Gaviria sobre Petro?

Lo que el exministro de Salud dijo al diario británico fue que "estamos durmiendo en la cima de un volcán (...) hay mucha insatisfacción. Puede ser mejor una explosión controlada con Petro que embotellar el volcán. El país está demandando un cambio".



Su respuesta en el diario británico se dio después de que le preguntaran si consideraba que era mejor la propuesta de Petro a que Colombia siguiera sumergida en el 'status quo' o el continuismo.



A pesar de esto, varias personas lo sacaron de contexto y aseguraron que le estaba haciendo coqueteos políticos a Gustavo Petro y, por tanto, traicionando a Fajardo.



Entre ellos, Jorge Robledo, también miembro de la coalición de centro, quien escribió en Twitter: "Confirmado: Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona. Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la Coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo".



Confirmado:

Alejandro Gaviria siempre ha sido una mala persona.

Mala persona como ministro de Salud, mala persona en la Coalición Centro Esperanza y ahora traiciona a Sergio Fajardo y a Luis Gilberto Murillo. https://t.co/DMxAiaDk2w — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) May 19, 2022

El mismo Gustavo Petro se pronunció con respecto a la declaración del exrector de los Andes e indicó que eso no significaba que Gaviria iba a votar por él. "Leí la frase y me parece profundamente acertada. Él no está diciendo que va a votar por mi, está diciendo que es mejor controlar en cierta forma un estallido social que envasarlo, porque al envasarlo lo multiplicas por 10", dijo Petro ante los medios.



A pesar de esto, lo que muchos han denominado como "un guiño a Petro" fue celebrado por algunos miembros del Pacto Histórico.



"Bienvenido Alejandro Gaviria al cambio en primera. Ven porque no hay que preocuparse por los apoyos de los otros, sino por los propios", escribió la representante Katherine Miranda en su Twitter.



