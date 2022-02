El precandidato a la presidencia de la República Alejandro Char siguió, este fin de semana, su recorrido por el departamento del Magdalena, explicando el contenido de la denominada agenda 'País de Oportunidades'.



Char caminó las calles de Santa Marta y fue, de casa en casa, para debatir y escuchar las necesidades de los magdalenenses, con quienes se comprometió a sacar adelante cada una de esas peticiones.

En este recorrido Char se reunió con jóvenes en el barrio Pescaito que se mostraron interesados en la experiencia de Barranquilla y su transformación en la última década, gracias al trabajo decidido de las más recientes administraciones.



Entre los temas tratados, y que mayor interés despertó entre los jóvenes, fue el de la Educación Superior, que les preocupa por las pocas oportunidades de acceso que tienen hoy día.

"A nosotros nos preocupa enormemente las pocas oportunidades que tienen los jóvenes actualmente de acceder a una carrera profesional, técnica o tecnológica que les asegure un trabajo digno. Ello está llevando a nuestros muchachos a optar por el camino fácil que les ofrece el mercado de las drogas y la delincuencia”, expresó Char.



El aspirante aseguró que en su gobierno va a trabajar para que la universidad pública sea más accesible a los muchachos, y que se hará ampliando la oferta académica, más carreras, pero teniendo en cuenta los espacios.



“Que los pelaos estudien lo que realmente necesitan en la región donde vivan, porque no es igual la necesidad y oferta laboral de Santa Marta o la Región Caribe, que la de los muchachos de los Llanos Orientales o el Amazonas", manifestó el precandidato.

Agregó que esta política de formación superior irá de la mano con el fomento de empleo e inversión para la creación de empresas.



Otro de los temas que inquieta a los jóvenes del Magdalena, y que tuvo eco en el candidato es el del deporte y los espacios para su práctica. Por ello se comprometió a la apertura de más de estos espacios en todo el territorio nacional.



"Yo soy un hombre de deporte, mi familia es amante del deporte, y es un tema que me apasiona mucho. El deporte será una de nuestras tareas fundamentales, y vamos a crear y acondicionar estos espacios, y vamos a acompañar a nuestros deportistas, desde su formación, en sus competencias internas y cuando tengan que representarnos en el exterior. Eso hace falta, y lo vamos a hacer", puntualizó Char.

