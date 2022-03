Luis Gilberto Murillo, candidato a la vicepresidencia de Sergio Fajardo y el coronel José Luis Esparza, fórmula vicepresidencial de Íngrid Betancourt, tuvieron un fuerte agarrón cuando se abordó el tema del racismo en las Fuerzas Militares. Un tema al que Murillo se había referido minutos antes al reclamar que no existe un almirante afrodescendiente.

“Las realidades de las Fuerzas Militares muestran la diversidad. Y el componente fuerte está lleno de diversidad, hasta aprendemos a conocer las costumbres de las regiones y hacemos grandes amigos. Te falta información, te lo voy a dar”, le dijo el coronel Esparza a Murillo.



“Y pensar que no hay un almirante o no. Nuestra figura del almirante Padilla es de las figuras más trascendentales y respetadas en la Armada. Lamentablemente condenado en ese momento por intrigas políticas y divisiones que se presentan desde que somos una nación”, siguió el coronel Esparza, quien comandó la ‘Operación Jaque’ en la que Betancourt fue rescatada junto con otros secuestrados por la entonces guerrilla de las Farc.



“Lo condenaron por ser afrodescendiente. Usted sabe eso”, refutó Murillo, exministro de Medio Ambiente y exgobernador del Chocó.



“No, lo condenaron por eso, lo condenaron por intrigas en el nivel político”, le respondió Esparza. Y ambos evocaron una discusión histórica sobre el almirante José Prudencio Padilla, de origen afro, y quien participó en la campaña libertadora.



Esparza le contestó: “Usted sabe que el libertador le dio la condena al almirante José Florencio Padilla por un mal entendimiento”, refutó Murillo. Y el coronel le respondió: “La historia la cuenta desde su perspectiva. ¿Quién construyó esa condena? ¿No será con Santander y esas divisiones?”.



"No señor. Y le voy a decir. Conozco las Fuerzas Militares. El primer programa de becas que se hizo para los jóvenes (afrodescendientes) que van hoy, ¿sabe cómo lo conseguimos? Con apoyo de la Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional”.



“¿Usted conoce los programas al respecto?”, repuntó Esparza.

"Los conozco", contestó Murillo.

-Hay diversidad, repuntó el militar.



“Usted tiene que reconocer las faltas de oportunidades de las comunidades afrodescendientes en las Fuerzas Militares. Es evidente. No tienen que hacer ninguna estadística, siguió Murillo.



“Falta de oportunidades no es el contexto”, finalizó el coronel Esparza mientras le daba una palmada en el hombro a Murillo.