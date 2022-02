Tras la decisión de la Corte Constitucional, que falló a favor del aborto y lo despenalizó hasta la semana 24 de gestación de la mujer, los aspirantes a la presidencia de la República expresaron sus puntos de vista.



Este, que es uno de los temas sensibles de discusión pública, muestra en gran medida el ideario de quienes gobernarán a Colombia entre 2022 y 2026. Al interior de cada uno de los bloques políticos que elegirán su candidato este 13 de marzo, hay consensos. Sin embargo, en el caso de Equipo por Colombia se aparta Alejandro Char quien se mostró a favor aunque con matices:



“Las decisiones judiciales deben acatarse. Pero al mismo tiempo, debemos seguir trabajando por una sociedad en la que las políticas de salud pública y la inversión social disminuyan radicalmente las violencias hacia las mujeres, los embarazos no deseados y brinden oportunidades para quienes sueñan con hacer una familia”", dijo el exalcalde de Barranquilla.

Alejandro Gaviria de la Coalición Centro Esperanza: “Es un triunfo de las mujeres de Colombia, de la sociedad civil, de la salud pública también y del país entero”.



Sergio Fajardo, coalición Centro Esperanza: “Acierta la Corte Constitucional al despenalizar el aborto porque es, ante todo, un asunto de salud pública. Las mujeres tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos y lo que necesitan es que los procedimientos sean legales, seguros y no les representen ningún riesgo. Trabajaremos con jóvenes en cuidar y decidir sobre sus cuerpos, llevar una vida sin violencias y tener una sexualidad enfocada en la prevención de embarazos no deseados, y mejoraremos los servicios de salud urbanos y rurales para que las mujeres reciban la atención que merecen”.

Dos mujeres celebran la decisión de la Corte que despenalizó el aborto hasta la semana 24. Foto: Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo y de la Coalición Centro Esperanza: “Celebro la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas. Es una buena noticia y un paso certero en la dirección de concederles a las mujeres autonomía absoluta sobre su cuerpo. Seguimos en deuda, pero avanzamos”.



Gustavo Petro, Pacto Histórico: “Toda sociedad debe prevenir, con educación sexual y medidas tecnológicas para que no exista el aborto, a eso le llamo cero aborto. El aborto no es positivo ni hay que estimularlo, pero eso no implica criminalizar a las mujeres en ese camino, si usted criminaliza a la mujer no está logrando una sociedad de aborto cero”.



David Barguil, candidato del Partido Conservador y miembro de la Coalición Equipo por Colombia: “Soy provida. No compartimos la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. La lucha por la vida de los concebidos no nacidos no termina acá. Seguiremos luchando por esas vidas que no tienen otra posibilidad de defensa que la que nosotros seamos capaces de asumir”.



“Este fallo de la Corte causa dolor, un bebé de 24 semanas equivale a seis meses, imaginémonos una barriga de seis meses, un bebé a esa edad siente, está formado, tienen que tener la garantía que le demos todos nosotros como sociedad de poder sobrevivir. Yo creo en la vida desde la concepción. Yo soy provida, defiendo la vida. No podemos permitir en nuestro país que se utilice el aborto como un método anticonceptivo, esos no son nuestros valores, eso no es lo que caracteriza a la sociedad colombiana”.



“El 7 de agosto vamos a liderar una reforma a la Constitución que impida y prohíba que pueda tomarse y que pueda la decisión de la Corte cumplirse. Nosotros hemos respetado las causales que se habían establecido, pero esto que hoy se acaba de anunciar transgrede la vida y los valores de la sociedad colombiana”, concluyó.

Grupos en favor y en contra de la despenalización del aborto protestaron frente al Palacio de Justicia, en Bogotá. 21 de febrero de 2022. Foto: César Melgarejo. El Tiempo / @cesarmelgarejoa

Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia: “Este no es un tema menor, es un tema para reflexionar y para debatir como sociedad, puede existir respeto por las decisiones de la Corte, pero también puede tener debate. En mi concepto un bebé de 24 semanas, que son seis meses, un feto y un bebé plenamente formado. Así Colombia se convertiría en el país de América Latina con un mayor plazo en términos de tiempo para abortar, esto es algo que nos tiene que llamar a la reflexión”.



“Yo he respetado la reflexión de la Corte frente a las tres causales de aborto anteriormente, pero esta me parece excesiva. Yo respeto la vida, yo cuido la vida, yo soy provida. Y yo creo que el Estado y el sistema de salud lo que tiene que darle a una madre, a una mamá, a una mujer que no quiere tener su hijo, es darle acompañamiento psicológico, salud mental, abortar no es la única opción”, concluyó.



Enrique Gómez Martínez, candidato del Movimiento de Salvación Nacional: “Acabo de conocer que la Corte Constitucional violando la Constitución y la ley permite el asesinato de bebés de 24 semanas, no hay derecho. Cohonesta la irresponsabilidad en la sexualidad y cohonesta esa actitud de los jóvenes y de las personas en Colombia que no responden por su paternidad. Padre y madre no tienen derecho a terminar la vida del que está por nacer. No al aborto. Colombia no quiere eso, señores de la Corte Constitucional, qué vergüenza, en un país donde se acaba con la vida, donde se les dan garantías a los criminales y se abandonan los valores, esta es otra decisión detestable que debemos repudiar y debemos rechazar. Reforma integral a la justicia ya, una Corte que no puede legislar no puede seguir existiendo”.



Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático: “Soy defensor de la vida desde la concepción hasta la muerte, respeto lo que establece la Constitución sobre las tres causales. Lo que no estoy de acuerdo es que la Corte Constitucional sustituya al Congreso de la República en un tema tan sensible para el país como es el tema del aborto”.



John Milton Rodríguez, quien busca ser candidato por los movimientos cristianos: “¡Una desgracia para Colombia la decisión de los cinco magistrados que despenalizan el asesinato de los bebés hasta los seis meses!”.



Ingrid Betancourt, candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, hasta el momento no se va a pronunciar sobre el tema.



Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y candidato por la Liga Anticorrupción, tampoco ha emitido comunicación alguna al respecto.



Francia Márquez, precandidata por el Pacto Histórico, manifestó: "¡Estamos haciendo historia! La despenalización del aborto es una victoria para todas las mujeres y personas gestantes, por el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos. Gracias a todxs lxs que han empujado esta lucha, por su valentía".



"¡Estamos haciendo historia! La despenalización del aborto es una victoria para todas las mujeres y personas gestantes, por el derecho a decidir libremente sobre nuestros cuerpos. Gracias a todxs lxs que han empujado esta lucha, por su valentía. Gracias

Causa Justa", dijo.



Camilo Romero, también precandidato por el Pacto Histórico, expresó: "¡Despenalizado el aborto en Colombia! Celebramos que las voces de las mujeres se hayan escuchado y hoy sean ellas quienes legalmente puedan decidir sobre sus cuerpos. La decisión de la

Corte Constitucional ratifica que la nueva política será feminista o no será".



Alfredo Saade, aspirante presidencial por el Pacto Histórico, dijo: "Hoy la Corte ha tomado la decisión de despenalizar el aborto. Debemos buscar en conjunto, como sociedad, la protección de la vida de todas las mujeres y procurar siempre el embarazo deseado. Sabemos en todo caso que nuestro horizonte es evitar más muertes. La decisión de la Corte permite opción de abortar bajo cuidado médico, no la recomienda ni la obliga. Ninguna decisión afecta mi respeto por la Constitución y las leyes, pero no dejaré de luchar por un país lleno de amor y paz. Juntos CONSTRUIREMOS la nueva historia de Colombia".



Y agregó: "No recomiendo abortar, nadie lo hace, pero reconozco que la práctica del aborto clandestino es un problema recurrente y que le corresponde al Estado tomar posición en este asunto de salud pública, tema siempre debatido. En tanto a lo moral (si es bueno o malo abortar), no soy tibio como algunos dicen, solo entiendo que es un asunto que compete a cada conciencia, una conciencia que, desde mi fe entiendo, está delante de Dios. Escuche a su conciencia. Conozca de Dios y avance".



Arelis Uriana, precandidata indígena por el Pacto Histórico, aún no ha emitido alguna comunicación al respecto.



Aydeé Lizarazo, precandidata por la coalición Equipo por Colombia, manifestó: "por mis convicciones y mis principios cristianos no estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. Hay que analizar cuál es el alcance de este fallo de la Corte Constitucional".

