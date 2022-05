El mundo atraviesa actualmente una triple crisis global, de acuerdo con la ONU. La pérdida de la biodiversidad a niveles acelerados; el aumento de la contaminación química; y el calentamiento global ponen en jaque al planeta y dejan a los grandes líderes uno de los retos más grandes que ha enfrentado la humanidad.

Colombia no es ajena a esa crisis. El país está entre los países más vulnerables al cambio climático del mundo y de hecho según un reporte de inteligencia de los Estados Unidos es uno de los 11 países que posiblemente enfrentarán "oleadas de calor más frecuentes e intensas al igual que sequías que crearán volatilidad en la disponibilidad de agua y probablemente presión a su capacidad de generación de energía eléctrica en momentos en que aumenta la demanda".

En ese sentido, el próximo presidente de Colombia que será elegido el 19 de junio tendrá que enfrentar varios temas claves: detener la deforestación; establecer las estrategias que ayudarán a enfrentar los efectos del cambio climático; hacer una transición que permita diversificar la matriz energética (teniendo en cuenta que Colombia obtiene la mayor parte de su energía eléctrica de hidroeléctricas que podrían verse afectadas en escenarios de sequías); detener los asesinatos de líderes ambientales (Colombia ha sido por dos años consecutivos el país más peligroso del mundo para defender los recursos naturales); e impulsar la ratificación de Escazú (una deuda del actual Gobierno); entre otros temas.

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, quienes se disputarán la presidencia en segunda vuelta, tienen entre sus propuestas una visión para el cuidado del ambiente y para enfrentar esta crisis planetaria donde si bien existen puntos en común también hay otros espacios que difieren.

Propuestas en Medioambiente de Rodolfo Hernández

El candidato santandereano, Rodolfo Hernández, plantea en su plan de Gobierno varios temas claves para el cuidado del medioambiente, por ejemplo diseñar una política amigable con el medioambiente, responsable en el uso de los recursos no renovables, a través de alternativas energéticas (solar, eólica, undimotriz, vapor del magma), que en el largo plazo elimine la dependencia de la industria extractiva fósil.

Además, buscará “promover el ajuste de la normatividad ambiental y la tipificación en el Código Penal de los delitos ecológicos, a fin de proteger los recursos naturales”. Esto sin embargo es algo que ya existe y que está señalado en la reciente Ley de Delitos Ambientales promovida por el actual Gobierno que aumentó las penas y mejoró las normativas enfocadas en los delitos relacionados a la afectación ambiental en el país.

“Fortalecer el modelo institucional ambiental en su acción preventiva y correctiva para asumir los compromisos de las políticas requeridas para disminuir los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad y las áreas de reserva. Igualmente, para implementar la economía circular y desarrollar planes y estrategias de descontaminación atmosférica y, en general, para asumir los retos de la COP 26 y de la agenda de los ODS 2030”, es otra de sus propuestas expuestas en su plan de Gobierno, aunque no se ahonda en cómo lo haría.

En algunos temas el candidato ha sido criticado por lo confuso de sus posturas, por ejemplo porque en el caso del Acuerdo de Escazú, tratado regional clave para mejorar el acceso a la información y la justicia ambiental, Hernández propone explícitamente en su plan de Gobierno su ratificación.

También sus posturas sobre el fracking han sido cuestionadas por el sector ambiental, pues si bien ha dicho por distintos espacios que no apoya este modelo de extracción de hidrocarburos, hace apenas algunos días le dijo a este diario que es necesario hacer pilotos. Igualmente con la aspersión con glifosato cuyas afectaciones a nivel ambiental han venido siendo registradas en Colombia y el mundo el candidato aseguró que es necesario “ver costos” para revisar si sí o si no.

Otra polémica es la propuesta de Hernández de desarrollar un megaproyecto de puerto deportivo de 500 amarres en la franja de costa entre Santa Marta y Riohacha “libre de impuestos, para promover que las cadenas hoteleras que ya han manifestado su interés construyan un gran puerto deportivo”. En esa zona, según han señalado expertos están dos áreas protegidas de Colombia, el Parque Tayrona y el Santuario de Fauna y Flora los Flamencos que podrían verse afectados

En el caso de una eventual presidencia, Hernández, además propone combinar el Ministerio de Cultura con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, según dijo en una entrevista porque “medioambiente es cultura”.

El candidato para ser su ministro sería el reconocido escritor y novelista William Ospina (a quien le ofreció ser Mincultura). En abril de este año Hernández también le había ofrecido a Ospina el ser su ministro de Educación, por lo que no se tiene certeza de a cargo de cuál cartera estaría finalmente.

Propuestas en Medioambiente de Gustavo Petro

Por su parte, el candidato Gustavo Petro tiene un robusto plan medioambiental en el que se incluyen propuestas como la hacer pactos por la protección de selvas y bosques; transformaciones de fondo para enfrentar la emergencia por cambio climático y la pérdida de biodiversidad; la transición energética alejada de los combustibles fósiles; un modelo de economía circular basado en la producción y el consumo responsables, en el que se maximice la separación en la fuente, la reducción y reutilización de residuos; entre otros.

Además propone ​​proteger todos los páramos, acuíferos y cuencas abastecedoras y garantizar que el acceso al líquido sea un derecho fundamental y “rescatar la selva amazónica y revitalizarla como el gran pulmón de la humanidad con la obtención de dividendos por absorción de carbono”.

En cuanto a transición energética el candidato de izquierda propone “hacer de Colombia una potencia mundial de la vida con soberanía hídrica y energética”. En ese sentido buscaría, si es presidente, que Colombia transite de “una matriz energética primaria, predominantemente fósil, dependiente económicamente del carbón y del petróleo, hacia una diversificada, basada en nuestras potencialidades de energías renovables, las cuales son las mejores fuentes energéticas para enfrentar el cambio climático y fortalecer las capacidades del país para la economía productiva”.

En temas como el Acuerdo de Escazú el candidato ha dicho que sí a su ratificación, también la protección de líderes ambientales y se ha manifestado en contra de la aspersión de drogas con glifosato o cualquier otro tipo de sustancia que “envenene los campos”.

​​”Garantizaremos la protección de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales y territoriales, asegurando un entorno propicio y las condiciones para ejercer su labor sin intimidaciones ni acosos, y con apoyo de la institucionalidad. Además de proteger a las personas, se investigarán las causas y responsables de los conflictos ambientales que motivan sus luchas y se gestionarán mecanismos expeditos para su resolución”, señala el plan de Gobierno del candidato del Pacto Histórico.

Sin embargo, expertos como el primer ministro de Medioambiente de Colombia, Manuel Rodríguez Becerra, quien es reconocido por su conocimiento del tema ambiental en el país, ha asegurado que dicho proyecto si bien contiene un plan ambicioso y adecuado para la crisis actual, no detalla de dónde saldrían los fondos para desarrollar las propuestas. “Detener la deforestación podría costar billones”, asegura el experto.

En el caso de Gustavo Petro se desconoce actualmente quien sería su ministro de Medio Ambiente en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Compromisos ambientales pre-adquiridos por los candidatos presidenciales

Además de las problemáticas ambientales, al próximo presidente de Colombia le tocará asumir varios compromisos que deja blindados este Gobierno como política de Estado a través de la Ley de Acción Climática, donde se establecen metas ambiciosas y elogiadas internacionalmente.

Dichos compromisos tendrán que ser asumidos por el siguiente Gobierno que se enfrentará a la disyuntiva de: financiar la ley y cumplirla, o no implementarla e incumplirla (algo que ya pasó en Colombia por ejemplo con el tratado de paz que dejó el Gobierno Santos y cuya implementación flaqueó en el Gobierno Duque).

“El problema para el próximo presidente es que si bien ofrecen todas estas cosas muy prioritarias no es nada claro cómo van a financiar buena parte de sus programas. No se ven recursos internacionales suficientes y no hay tampoco recursos nacionales”, finaliza Rodríguez Becerra.

REDACCIÓN MEDIOAMBIENTE

