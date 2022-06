En un nuevo video interno de la campaña de Gustavo Petro, revelado este viernes por ELTIEMPO.COM, queda en evidencia cómo el candidato y varios de sus más cercanos asesores discutieron un eventual acuerdo para incluir en las listas del Pacto Histórico a una ficha del alcalde de Cartagena, William Dau, a cambio de apoyo político en la capital de Bolívar.



En una reunión vía Zoom, realizada poco antes de las elecciones de marzo pasado, participan entre otros Gustavo Petro, el senador Armando Benedetti, los asesores Vinicio Alvarado, Daniel Becerra y Daniel Eskibel, así como Eduardo Noriega de la Hoz.



Allí se habló de diversas estrategias para posicionar a Petro con públicos electorales en los que tiene problemas para entrar, como el de las mujeres, y de acuerdos con diferentes sectores políticos en todo el país para impulsar las campañas de la consulta interna del Pacto Histórico y de elecciones para Congreso.



La sesión virtual duró casi dos horas. Y cuando empezaron a hablar de la estrategia en las regiones, Benedetti planteó la opción de apoyar a una candidata de William Dau para la Cámara en Bolívar: mencionan a una mujer llamada Lidys.



Lidys Ramírez, exasesora de Dau, es la misma mujer que el alcalde mencionó en una conversación que se filtró como 'su candidata' a la Cámara en Bolívar.



La participación en política de los funcionarios públicos está prohibida por la ley, y Dau es uno de los alcaldes del país a los que la Procuraduría investiga por supuesta participación en política.



- "Gustavo, ¿tú qué dices de Cartagena, de lo que yo propuse de Cartagena?", pregunta Benedetti, a lo que Petro responde que no es partidario de las listas abiertas.



Y el senador costeño le riposta: "Nosotros no nos meteríamos : ojo, la lista de Cámara regálasela, con tal de que el tipo (Dau) se encargue de promocionar al Pacto Histórico en Cartagena y Bolívar".



Tanto Petro como Benedetti aseguran en el video revelado por ELTIEMPO.COM que Ramírez no es la mejor opción. De hecho, Benedetti utiliza palabras de grueso calibre en su contra.



William Dau, alcalde de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

A esto, Petro señala: "No entendí: si Dau tiene una candiatura, una persona para Cámara en Bolívar (...) Ahora, el tema, claro, es la administración de Cartagena, pero el departamento de Bolívar es muchísimo más grande y ahí hemos perdido".



Benedetti insiste y afirma que él (Dau) "dice que se está metiendo ahí (en Bolívar) porque se va a meter con la Cámara": "Yo lo que le digo es que le regalo la Cámara (...) y tenemos una opción importante allá".



Sin embargo, no porque se tratara de un acuerdo que implicaría una participación electoral de un alcalde, y por lo tanto prohibido por la ley, el candidato finalmente descarta la opción porque no ve "un liderazgo fuerte".



Noriega de la Hoz, que una de las manos derechas de Petro, no cierra, en todo caso, la opción: "Si hay un acuerdo con el señor (Dau), y nosotros no tenemos un buen candidato, se puede llegar a un acuerdo para que sea apoyado por todas las organizaciones del Pacto".



Benedetti sugirió entonces que De la Hoz viajara a la Costa, incluida Cartagena, para explorar posibles acuerdos políticos.



REDACCIÓN JUSTICIA