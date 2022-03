El manifiesto apoyo de Óscar Iván Zuluaga, representante del Centro Democrático que renunció a su candidatura y que anunció su apoyo al candidato Federico Gutiérrez, también generó un punto álgido en el debate de EL TIEMPO y Semana.



“Él me llamó en horas de la tarde y me dijo: lo felicito por el triunfo del día de ayer. He tomado la decisión personal de desistir mi candidatura y de adherir a su candidatura”, contestó ‘Fico’ Gutiérrez. Te agradezco”, expresó el representante del Equipo por Colombia y añadió que se sentará con Zuluaga “seguramente muy rápido”, pero también con otros sectores que le han expresado su interés por ingresar a su campaña.(Siga acá el debate Presidencial EN VIVO)



“Personas del Partido Verde, de sectores liberales, del conservatismo, de Cambio Radical, del Centro Democrático y de otros movimientos”. Y añadió que tendrá una agenda muy agitada con sectores políticos y no políticos, con organizaciones sociales, maestros y sector cooperativo, para presentarle al país una agenda nacional.

“En mi concepto, quienes defendemos democracia y libertades es estar juntos, proteger y cuidar al país”.



Sobre la adhesión de Zuluaga a la campaña de Gutiérrez, Íngrid Betancourt expresó que dicha alianza “es la recomposición del pasado”. “Tenemos a la derecha, que sigue gobernando y, al frente, tenemos a una izquierda que decide ser lo mismo que la derecha: que decide actuar con las mismas mañas y las mismas argucias. No importa quién llegue ni cómo llegue: lo importante es ganar. No importa cuál sea la financiación y los apoyos. Ayer era curioso ver que las denuncias fueron de punta y punta: un sector estaba haciendo fraude y, en el otro, no les daban los tarjetones a la gente en la Costa: solo para votar por Petro y no por las otras coaliciones. Está el centro. Y el centro está vivo. Porque la verdad, el centro está vivo”, expresó la candidata.



La periodista Vicky Dávila recordó que en las elecciones de ayer, el Centro Esperanza salió golpeado. “¿El centro está vivo, magullado? ¿Quién lo representa si no es Sergio Fajardo?”, preguntó Dávila al aclarar que Fajardo fue invitado al debate.



“Lo represento yo. Sergio Fajardo está ausente. Él debería estar acá. Está mandando un mensaje al país: no es el líder para esta contienda, que es diferente: ustedes están sumando maquinarias por un lado y por el otro; nosotros queremos sumar a los colombianos de una manera diferente. Este no es un problema de derechas o izquierdas. Aquí hay populismos de izquierda y de derecha”, respondió Betancourt.



“Yo convocaría a que todas estas fuerzas democráticas del país se junten en una política de la vida. Veamos si es posible, por fin, una agenda en Colombia. Siempre han gobernado los mismos. Es una democracia hereditaria”, respondió al respecto Gustavo Petro.