El expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, sostiene este martes una serie de reuniones con las bancadas electas de su partido en procura de definir el apoyo presidencial de la colectividad.



Precisamente esta tarde Gaviria se encuentra reunido con la bancada de Senado del Partido, celebrando los resultados obtenidos en las pasadas elecciones y planteando la necesidad de un consenso frente a las presidenciales

De todas maneras, lo que está claro es que hoy no se tomará ninguna decisión en torno a quién van a apoyar. Los 'rojos' no tienen candidato presidencial y pueden terminar convertidos en factor clave para las presidenciales.



Lo que se ha acordado hasta ahora es que después de Semana Santa el Partido Liberal tomará su decisión en el marco de unos retiros espirituales a los que acudirían los candidatos presidenciales, con excepción de Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza.



En la noche de este martes el expresidente Gaviria se reunirá con los 34 representantes de su partido que resultaron electos.



