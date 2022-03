Este domingo 13 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para el nuevo Congreso de la República y las consultas interpartidistas. A nivel nacional habrá testigos electorales que se encargarán de vigilar el proceso electoral y de escrutinio, y en caso dado, podrán hacer reclamaciones sobre procesos irregulares durante las votaciones.



Sin embargo, varios partidos políticos han reportado problemas para realizar la acreditación de sus testigos electorales, porque en la página habilitada para hacer la postulación se han presentado fallas para la carga de documentos.

Así lo advirtió el secretario general del 'Partido de La U', que envió una carta al registrador nacional, Alexander Vega, informando sobre los inconvenientes para poder postular a los testigos electorales de este bloque político.



El partido reportó problemas en la trazabilidad del proceso, porque no se podía acceder a un historial de carga en el que se evidencie la cantidad de testigos electorales que han sido aceptados o rechazados. Además, indicó que los cuadros de estadísticas no funcionan.



El partido Cambio Radical también informó sobre problemas para realizar el proceso de postulación de testigos, por los mismos inconvenientes en la plataforma.



“Es inaudito que la plataforma no permita el cargue sin correo ni teléfono y que la solución de la mesa de ayuda sea que los partidos nos inventemos correos y teléfonos para suplir el error de la plataforma”, señaló el partido.



La Registraduría Nacional informó que en algunos casos los partidos no han podido efectuar la postulación de testigos porque se debía asociar un correo electrónico a cada cédula, pero actualmente se encuentra habilitada otra opción para hacer la acreditación.



Ante esta situación, El Consejo Nacional Electoral amplió el plazo hasta mañana 12 de marzo a las 5 p. m. para que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los grupos significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco, presenten a la Registraduría la relación de los ciudadanos postulados como testigos electorales.



Para efectuar la postulación deben incluir los nombres completos de testigos electorales, el documento de identidad y la mesa o comisión para la que se hace la postulación.

