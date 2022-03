El Partido Liberal tiene lo que denomina su agenda liberal, y en ese sentido estima que podrán apoyar al candidato presidencial que se comprometa a ayudar a desarrollar esas iniciativas.



Pero la colectividad igualmente ha planteado algunas 'líneas rojas' sobre lo que deberá respetar el aspirante presidencial en caso de ser elegido presidente.

El propio secretario del partido, Miguel Ángel Sánchez, dio a conocer algunas de esas líneas rojas que no se podrán transgredir.



En primer lugar los 'rojos' piden que el candidato presidencial debe comprometerse a que no tramitará una constituyente y que no buscará abrir nuevamente el camino para la reelección. Pero también deberá comprometerse con la implementación de los acuerdos de paz y el respeto por la JEP.



Además de esto, se encuentra una política agraria sobre cifras ciertas, y mantener una matrícula cero con la subvención para los estudiantes.



Igualmente el Partido Liberal plantea lo que denominan la vida digna y la renta básica para todos, la defensa de la propiedad privada, el respeto a los ahorros en fondos de pensiones, el respeto a la protesta social y la independencia de la junta del Banco de la República



"Para mí no son esas líneas rojas, porque yo nunca violaría la Constitución. A otros sí le tienen que poner esas líneas rojas", dijo este miércoles el candidato presidencial Federico Gutiérrez tras un encuentro con Gaviria y en una alusión que fue entendida como dirigida a Gustavo Petro.



