La senadora María Fernanda Cabal hace parte de la comisión que designó el Centro Democrático para establecer acercamientos con otros sectores a fin de organizar una gran coalición de cara a las elecciones presidenciales.



Ella considera que Uribe siente que él debe guardar una distancia para no afectar la candidatura de Federico Gutiérrez, con quien ve una gran aproximación.



en su poinión, Gustavo Petro es una amenaza, como lo es Ortega, en Nicaragua; como lo fue Chávez, como lo es Maduro.

¿Qué viene ahora para el Centro Democrático?

Para el Centro Democrático sigue la consulta en las bases, que se hará de manera virtual, que es muy fácil y muy rápido, sobre qué candidato es el que prefieren. Para eso se creó una comisión con Paloma Valencia, Alirio Barrera, Óscar Darío Pérez, Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, para sentarnos con los candidatos.



¿Con qué candidatos?

Queremos sentarnos con Federico, Enrique Gómez, con John Milton Rodríguez, e incluso con la misma Ingrid Betancourt, porque ella le debe su libertad al presidente Uribe, por lo que hay más coincidencias que diferencias.



¿Y esa tarea por dónde la van a empezar?

Ya, consiguiendo las citas. Hoy mismo, eso tiene que ser inmediato.



¿Pero la Comisión de qué va a hablar con ellos?

Para encontrar puntos de agenda por encima de la agenda política. Es una agenda programática, saber qué compromisos se hacen y cómo llegamos a una gran unidad.



¿Cuando usted habla de compromisos, hablamos de compromisos con el partido?

No, compromisos con el país. Con la fumigación, con la defensa de la Fuerza Pública, con la atención a los territorios que hoy están prácticamente perdidos, como el Catatumbo. Todo eso es una agenda que nos deje saber qué piensa el candidato.

¿Pero no dijeron ustedes que eran las bases las que iban a decidir con qué candidato se iban?

Las bases deciden, se toma la decisión de las bases, pero eso no excluye la aproximación en un diálogo para conocer qué puntos pueden converger.



¿Y en estos diálogos se descarta Fajardo?

En principio Fajardo dijo de entrada que no, pero yo sé que puentes tiene que haber por el lado del mismo candidato Federico, sé que puentes tiene que haber por este lado también. Pero todo depende de cómo evolucionen las coaliciones que le corresponderá hacer el candidato Federico.



¿Es decir, ve usted de hoy mucho más cerca al Centro Democrático de Federico Gutiérrez?

Sin duda, claro que sí. Veo que hay una aproximación mucho más cercana a Federico, lo que no impide lograr una coalición mayor.



¿Y lo que se está pretendiendo es armar una gran coalición para frenar a Petro?

Es una gran coalición para evitar que el país destruya su futuro. Petro es una amenaza, como lo es Ortega, como lo fue Chávez, como lo es Maduro, como lo es Evo Morales y como ojalá no ocurra con Chile, que tiene más fortaleza institucional, donde un anarquista, vago, terminó de presidente.

¿Y por qué ustedes no tomaron la decisión ayer de irse de una vez con Federico?

Porque nosotros somos una colectividad que tiene un valor, uno no regala su legado, nosotros tenemos un peso específico a pesar de la adversidad de la coyuntura.



¿Entonces, el trabajo de usted se centrará en ampliar la coalición alrededor de Federico?

Ampliar una gran coalición donde estén partidos que defendemos la libertad y los principios que nunca pasan de moda.



¿Podríamos decir que el centro Democrático comenzó a trabajar en una gran coalición para las urnas?

Es una gran coalición para las urnas, dado el riesgo cada cuatro años. Inaudito.



¿Pero entonces por qué hay quienes consideran que ustedes deben llegar a donde Federico sin hacer ruido?

Claro, porque el presidente Uribe siente que él debe guardar una distancia para no afectar la candidatura de Federico. Él lo dijo ayer públicamente.



¿Y usted está de acuerdo?

A mí me parece que es un error del presidente porque finalmente nosotros estamos defendiendo el legado del mejor presidente de los últimos 100 años. No se nos puede olvidar lo que era una Colombia antes y después de Uribe.



¿Y cómo explicar que después de 20 años de que el expresidente Uribe ha tenido el poder presidencial, ahora ni siquiera tengan candidato?

Preguntárselo al gobierno. La afectación a las curules es porque el gobierno no gobernó con el partido de gobierno, lo he dicho hasta el cansancio. Ahí está la evidencia numérica.



